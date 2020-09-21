О. Мельниченко: Необходимо продолжить системную государственную поддержку развития моногородов

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В Совете Федерации прошло расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «О направлениях развития моногородов». Провел мероприятие председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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«Нормализация социально-экономической ситуации в моногородах – важная задача государства», — подчеркнул сенатор в своем приветственном слове. Он проинформировал, что на площадке Совета Федерации несколько раз проводились парламентские слушания и «круглые столы», посвященные этой теме. Вопрос «О мерах Правительства Российской Федерации по реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» обсуждался в рамках «правительственного часа». «Большинство из выработанных по итогам проведенных мероприятий рекомендаций были учтены и нашли свое отражение при корректировке законодательства в рассматриваемой сфере», — отметил Олег Мельниченко.

Достичь снижения внутрирегиональных социально-экономических различий предполагается, в том числе путем диверсификации экономики моногородов

Сенатор напомнил, что в прошлом году была утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. Одним из основных направлений пространственного развития страны в ней названо снижение внутрирегиональных социально-экономических различий.

«Достичь этого предполагается, в том числе путем диверсификации экономики моногородов, обладающих потенциалом социально-экономического развития», — уточнил парламентарий.

Олег Мельниченко считает, что в настоящее время необходимо продолжить системную государственную поддержку развития моногородов, в том числе на основе нового программного документа, который продолжит и усовершенствует мероприятия, которые предусматривались действовавшей ранее приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов». «Нашим Комитетом создана рабочая группа по вопросам развития моногородов. Основным направлением ее деятельности станет системный анализ еще не решенных в моногородах проблем и поиск соответствующих законодательных решений», — сообщил сенатор.

При этом законодатель утончил, что руководителем рабочей группы назначена член Комитета СФ Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области которая ранее являлась мэром весьма успешного моногорода Череповца.

По теме расширенного заседания выступила заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Она отметила, что в России существует 321 моногород в 63 субъектах РФ, что составляет порядка 10 проц. населения страны.

Ирина Макиева подробно рассказала о проделанной в прошлом году работе по поддержке моногородов, а также о созданных для повышения их инвестиционной привлекательности инструментариях. Первый инструментарий – созданная в 2014 году ВЭБ.РФ некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», второй – возможность создания на территории моногородов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Сенаторы также обсудили Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» в части уточнения отдельных положений Бюджетного кодекса РФ в связи с введением нового вида муниципального образования в систему местного самоуправления. По этому вопросу выступила член Комитета СФ Елена Авдеева.

В ходе заседания первый заместитель председателя Комитета Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области представил проект законодательной инициативы «О внесении изменений в статью 162 Жилищного кодекса Российской Федерации». В документе речь идет о закреплении принципа непрерывности осуществления деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными жилыми домами, их обслуживанию и оказанию коммунальных услуг. Законопроект был подготовлен Законодательным Собранием Оренбургской области.

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