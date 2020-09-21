О. Мельниченко: Регионам необходимо создать условия для проведения реновации деградирующих жилых территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщил о внесении проекта федерального закона, направленного на создание правовых условий для обновления жилых территорий, занятых аварийной, ветхой или морально устаревшей жилой застройкой.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона, направленного на создание правовых условий для обновления жилых территорий, занятых аварийной, ветхой или морально устаревшей жилой застройкой.

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Документ внесен заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области членами профильного Комитета Совета Федерации Олегом Мельниченко и Андреем Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области а также депутатом Государственной Думы Евгением Москвичевым.

Общая проблема многих городов сегодня — наличие деградирующих застроенных территорий, требующих комплексного и устойчивого развития

Как отметил Олег Мельниченко, общая проблема многих городов сегодня — наличие деградирующих застроенных территорий, требующих комплексного и устойчивого развития. В целях обеспечения развития таких территорий, а также их благоустройства, создания на них комфортной среды жизнедеятельности, законопроектом предусматривается возможность принятия решения о комплексном развитии таких территорий при наличии утвержденной регионом адресной программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов.

Законопроектом предусматриваются определенные требования к территории, в отношении которой может быть принято решение о комплексном развитии. Не менее 50 проц. такой территории должны занимать земельные участки, занятые аварийным или иным жильем, подлежащим сносу, реконструкции на основании адресной программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов, либо промышленной зоной.

При этом, как подчеркнул парламентарий, во избежание ущемления прав граждан при реализации адресных программ, законопроектом детально регламентируется порядок получения согласия собственников и нанимателей жилых помещений на включение их многоквартирного дома в программу.

Устанавливаются гарантии жилищных и имущественных прав граждан при реализации программы. В частности, предлагается установить, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за его включение в проект программы.

При этом у граждан сохраняется право исключить дом из программы в любой момент до дня утверждения проекта планировки территории, если за это проголосует более одной трети от общего числа всех собственников.

Кроме того, по совам Олега Мельниченко, гражданам взамен освобождаемого жилого помещения гарантируется предоставление равнозначного жилого помещения, количество комнат и жилая площадь которого должна быть не меньше, а общая площадь – больше освобождаемого жилого помещения.

Предоставляемое жилье также должно соответствовать стандартам благоустройства и иметь улучшенную отделку и территориально находиться в том же населенном пункте, городском округе, внутригородском районе, внутригородской территории, в которой расположен включенный в программу дом. При этом у собственника жилого помещения сохраняется право получения за освобождаемое жилое помещение равноценного возмещения в денежной форме. Законопроектом устанавливаются также гарантии для нанимателей жилых помещений, собственников и арендаторов нежилых помещений.

Как отметил председатель Комитета СФ, принятие законопроекта позволит гражданам улучшить свои жилищные условия, а территориям городов приобрести современный облик.

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