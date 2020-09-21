Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации.

В ходе заседания была рассмотрена газификация Ярославской, Омской, Псковской и Костромской областей, а также Карачаево-Черкесской Республики и Республики Бурятия.

Газификация регионов, в настоящее время не подключенных к магистральным газопроводам, в будущем может быть осуществлена за счет запасов газа Восточной Сибири, в том числе добываемого независимыми компаниями, отметил в ходе совещания заместитель Министра. Касательно отработки нового подхода к газификации регионов Павел Сорокин отметил, что в настоящее время Минэнерго России дорабатывает необходимую законодательную базу.

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