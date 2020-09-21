Победителем в номинации «Спорт» Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» стал проект «Информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Source: Russia Ministry of Sport

В Красноярске в рамках Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2020» прошёл финал VIII Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», организованный Экспертным центром электронного государства.

Проект «Информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (ХМАО – Югра) стал победителем конкурса в номинации «Спорт».

Данная номинация была инициирована Министерством спорта Российской Федерации. В ней были представлены информационные системы, автоматизирующие процессы государственного управления в сфере физической культуры и спорта, реализующие инновационные подходы к организации бизнес-процессов и принятия управленческих решений на основе данных, в том числе реализованные с применением государственно-частного партнёрства.

Всего в номинации «Спорт» было заявлено шесть проектов, три из которых вышли в финал конкурса.

Второе место занял проект «Платформа для спорта – цифровой трамплин для рекордов» (Новосибирская область), третье – «Мониторинг загрузки бассейнов города Пензы» (Пензенская область).

Цель конкурса – повышение качества проектов региональной и муниципальной информатизации, реализуемых в субъектах Российской Федерации путём распространения информации о лучших практиках информатизации и организации площадки взаимодействия экспертов федерального, регионального и муниципального уровней.

Пресс-служба Минспорта России

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