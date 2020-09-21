Преемственность истории России в орденах, медалях и знаках могут увидеть посетители Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Выставка проходит под патронатом Комитета СФ по обороне и безопасности.

Под патронатом Комитета СФ по обороне и безопасности в Совете Федерации открыта передвижная выставка «История России в орденах, медалях и знаках».

Выставочная экспозиция не только знакомит посетителей с орденами и медалями, но и способствует воспитанию уважения к наградной системе нашей страны, гордости за людей, награжденных орденами и медалями

Эта уникальная экспозиция подготовлена Московской областной общественной организацией «Центр поддержки социальных и общественных инициатив»1 и развернута в стенах верхней палаты парламента в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы.

Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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Открытие в Совете Федерации передвижной экспозиции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ

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В экспозиции подобраны высококачественные копии орденов, медалей, жетонов и знаков Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации. Каждому ордену соответствуют выписки из Статута, с указанием даты учреждения и количества врученных наград.

В ходе церемонии открытия, устроители выставки отмечали, что выставочная экспозиция не только знакомит посетителей с орденами и медалями, но и способствует воспитанию уважения к наградной системе нашей страны, гордости за людей, награжденных орденами и медалями, прививает молодому поколению любовь к изучению российской истории, уважительное отношение к семейным артефактам – реликвиям предыдущих поколений.

Экспозиция в Совете Федерации продлится до конца месяца.

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