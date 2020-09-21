Применение комплексных алгоритмов повысило качество претензионно-исковой работы «Газпром межрегионгаз Владимир»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 сентября 2020, 15:00

В 2020 году в компании «Газпром межрегионгаз Владимир» проведена большая работа, направленная на уменьшение ручного труда сотрудников при взаимодействии с потребителями. В частности, были разработаны и внедрены новые комплексные алгоритмы поэтапной досудебной работы с должниками. Специалистам компании удалось полностью автоматизировать процедуры отбора должников и применения конкретных мероприятий досудебной работы — от автодозвона до автоматической распечатки претензий и уведомлений на отключение с QR-кодами для моментальной оплаты. Все это позволило в разы улучшить качество претензионно-исковой деятельности компании.

Так, за 7 месяцев 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» направило в суды 544 исковых заявления и заявления о выдаче судебных приказов о взыскании просроченной дебиторской задолженности за потребленный газ с коммерческих потребителей (не относящихся к категории «население») на общую сумму почти 1,2 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Порядка 568 млн рублей уже поступили в счет погашения задолженности.

Также в газоснабжающей компании удалось минимизировать ручной труд при ведении судебной работы с абонентами, имеющими задолженность: процедура автоматизирована от этапа отбора должников и оплаты госпошлины до предъявления исполнительных листов в службу судебных приставов и в «Сбербанк».

С начала года поставщик газа направил в суды более 8,7 тысяч исковых заявлений к абонентам — физическим лицам. Сумма взыскиваемой задолженности составила почти 56,3 млн рублей. В пользу поставщика газа вынесено решений на 31,4 млн рублей. Оставшиеся дела находятся на рассмотрении.

Справка

Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» применяет все предусмотренные законом меры для взыскания долгов, отдавая приоритет досудебной работе с каждым должником. Население неоднократно оповещается о необходимости погашения долга — как по телефону, так и соответствующими уведомлениями. Регулярно проводятся рейды для работы с должниками по месту их проживания, а также для сбора оплаты с использованием переносных онлайн-касс.

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