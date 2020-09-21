Работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» провели экологическую акцию на скалах Южного Урала

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 сентября 2020, 14:40

19 сентября работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» совершили эковосхождение на скалы Зубы Шурале хребта Караташ.

Организаторами увлекательного тура выходного дня выступили профсоюзная организация предприятия и служба по связям с общественностью и СМИ.

Поднявшись на вершину, участники акции, среди которых были представители разных филиалов компании, и их дети убрали территорию от мусора.

«Здесь красиво в любое время года, но особенно впечатляет ранняя осень, когда из-за разницы дневных и ночных температур от протекающего у подножия скал Малого Инзера поднимается густой туман, сквозь который пробиваются лучи солнца. Спасибо нашему профкому за возможность увидеть красоту башкирской природы!», — отметили участники акции.

Хребет Караташ расположен в центральной части Белорецкого района Республики Башкортостан. Его северная территория обрывается к реке Малый Инзер грандиозными скалами-зубцами, которые башкиры назвали Зубами Шурале. В ясную погоду перед туристами открывается живописная панорама горы Малый Ямантау.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа потребителям Республики Башкортостан, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов. Годовой объем транспортируемого предприятием газа составляет около 100 млрд куб. м.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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