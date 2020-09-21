Смоленские газовики провели ревизию приборов учета

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 сентября 2020, 18:50

С целью контроля состояния приборов учета и корректности передаваемых показаний сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и АО «Газпром газораспределение Смоленск» на протяжении двух месяцев проводили совместные рейды по адресам абонентов газоснабжающей компании.

Всего обследованы счетчики более чем у 7000 потребителей природного газа. В частности, выявлено, что ряд абонентов намеренно занижали ежемесячные показания приборов учета, однако теперь вынуждены будут выплатить суммы, существенно превышающие регулярные платежи. Так, в результате ревизии дополнительно предъявлено к оплате 1,3 млн кубометров энергоносителя.

Также в ходе проверки обнаружено несколько неисправных счетчиков. Согласно действующему законодательству абоненты обязаны своевременно информировать газоснабжающую организацию о выходе из строя метрологического оборудования. В противном случае объем потребленного газа определяется в соответствии с установленными нормативами потребления. Сумма доначислений по выявленным фактам составила более 100 тыс. руб.

«Во избежание негативных последствий мы рекомендует потребителям ответственно относиться к обязательствам по своевременной передаче показаний счетчиков и особое внимание обратить на корректность передаваемых данных. В ходе проверок показатели в любом случае будут установлены точно, и при выявленном занижении сумма платежей может резко увеличиться», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» Сергей Стоянов.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Смоленской области. Поставка газа для бытовых нужд населения Смоленской области осуществляется более 377 тыс. абонентам.

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