Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 -20 сентября. – При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации состоялся ежегодный турнир по волейболу «Энергия великой Победы» среди компаний отрасли ТЭК. Мероприятие посвящено празднованию 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, генеральным партнером которого выступила компания Интер РАО – Электрогенерация.

В соревнованиях участвовали команды «Газпром энергохолдинг», «Мособлэнерго», «Газпромбанк», НИУ «МЭИ», «Россети Московский регион», «Россети», «Сибирская генерирующая компания» и «Интер РАО».

В церемонии открытия приняли участие руководитель рабочей группы Минэнерго России по подготовке праздничных мероприятий Владимир Смирнов и заместитель руководителя рабочей группы по координации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в топливно-энергетическом комплексе Владимир Кулик.

Победу в турнире одержала команда НИУ «МЭИ», второе место – ООО «Газпром энергохолдинг», третье – АО «Газпромбанк.

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