С Правобережной котельной в Нытве Пермского края начался отпуск тепла

Source: Gazprom in Russian

Релиз

21 сентября 2020, 14:45

В Пермском крае ООО «Газпром теплоэнерго Киров» (дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго») начало отпуск тепла с Правобережной котельной мощностью 32,7 МВт (28,1 Гкал/ч) в городе Нытве.

Это один из двух источников тепла, построенных в рамках инвестиционного соглашения между АО «Газпром теплоэнерго» и администрацией муниципального образования «город Нытва». Отпуск тепловой энергии с Левобережной котельной, мощность которой также составляет 32,7 МВт, был начат в отопительном сезоне 2019–2020 гг., и в настоящее время она работает в штатном режиме.

15 сентября АО «Газпром теплоэнерго» получило разрешение на ввод Правобережной котельной в эксплуатацию. Ранее администрацией муниципального образования были одобрены изменения в схему теплоснабжения, в соответствии с которыми ООО «Газпром теплоэнерго Киров» получило статус теплоснабжающей организации в городе Нытве.

Справка

АО «Газпром теплоэнерго» — крупный российский теплоэнергетический холдинг, который входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»). Компания объединяет 20 дочерних региональных предприятий, обеспечивающих работу 1 000 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 8 тыс. Гкал/ч. в 20 регионах России.

ООО «Газпром теплоэнерго Киров» — дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго», осуществляющая деятельность на территории Кировской области и Пермского края.

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