Т. Кусайко встретилась с Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы формирования федерального бюджета на 2021–2023 годы по разделу «Здравоохранение», а также специфика работы медицинских организаций в районах Крайнего Севера.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области встретилась с Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Еленой Черняковой.

Смотрите также

Основной темой обсуждения стало формирование федерального бюджета на 2021–2023 гг. по разделу «Здравоохранение». Сенатор также рассказала о предложениях Мурманской области по корректировке коэффициента дифференциации и по введению иных дополнительных показателей, учитывающих специфику Арктических территорий при распределении средств федерального бюджета и внебюджетных фондов.

В ходе беседы Татьяна Кусайко напомнила, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», в районах Крайнего Севера предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня и 16 календарных дней – в приравненных к ним местностях.

«Это влечет дополнительные расходы медицинских организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, которые не учитываются при формировании коэффициента дифференциации», — пояснила парламентарий.

«В то же время, для граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, действующим законодательством предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска. Вышеуказанные расходы также не учитываются при расчете коэффициента дифференциации», — продолжила Татьяна Кусайко.

Как подчеркнула сенатор, общая сумма расходов медицинских организаций, расположенных на северных территориях, которые не учитываются при расчете коэффициента дифференциации, являются одной из причин ежегодного прироста кредиторской задолженности учреждений здравоохранения.

В ходе встречи участники обсудили возможные варианты решения этого вопроса, в том числе, предложенные правительством Мурманской области.

«В отношении этой проблемы ФОМСом будет выработана позиция, которая будет направлена в северные регионы», — сообщила по итогам встречи Татьяна Кусайко.

MIL OSI