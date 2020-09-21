Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Циолковский19.09.2020 15:38

ЦПК принял участие в 55-х научных чтениях памяти К.Э. Циолковского

С 15 по 17 сентября 2020 года в г. Калуге прошли юбилейные научные чтения памяти К.Э. Циолковского, в которых по многолетней традиции приняли участие космонавты и работники Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Мероприятие, посвященное разработке научного наследия и направленное на развитие идей великого основоположника теоретической космонавтики, открылось в городе 55-й раз. Особую важность мероприятию придало участие в нем настоящих героев космоса. Среди них дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Александров, Герои России, летчики-космонавты РФ Валерий Корзун, Василий Циблиев, Валерий Токарев, Сергей Ревин и космонавт-испытатель РФ Сергей Кричевский.

В первый день мероприятия в адрес собравшихся прозвучало много пожеланий и напутствий. Среди тех, кто обратился с приветственным словом к собравшимся в зале ученым, космонавтам, инженерам и почетным гостям был Валерий Корзун. Покорив в свое время космическое пространство, сейчас Валерий Григорьевич возглавляет управление по подготовке космонавтов в ЦПК, делится своим опытом с инструкторами и новыми экипажами. Обращения в адрес участников чтений звучали не только со сцены. Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции пожелали всем смелых проектов, новых деловых контактов, успехов и плодотворной работы. Тему пилотируемой космонавтики продолжил начальник управления Центра, доктор технических наук Андрей Курицын, выступив на пленарном заседании с докладом о 60-летии Центра подготовки космонавтов.

Силами сотрудников Центра ежегодно в рамках научных чтений проводится 9-ая секция «К.Э. Циолковский и проблемы профессиональной деятельности космонавтов». В этом году от специалистов ЦПК, занимающихся подготовкой космонавтов, прозвучало более 20 докладов. Сотрудники Центра поделились наработками и опытом с учеными, специалистами, ветеранами ракетостроения, аспирантами вузов из России, Германии, Японии, Белоруссии и других стран.

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