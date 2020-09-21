Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в символическом старте мероприятия.

Член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в символическом старте общенационального проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья!». Акция организована общественной организацией «Лига здоровья нации».

Сенатор отметил, что это мероприятие – хороший пример взаимодействия органов государственной исполнительной власти, органов самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач, стоящих перед национальными проектами «Демография» и «Здравоохранение».

Акция нацелена на популяризацию двигательной активности, а также пропаганду естественных методов оздоровления

Парламентарий поздравил организаторов и участников с символическом стартом данного проекта, к которому уже присоединились муниципалитеты многих регионов, таких как Алтайский край, Архангельская, Белгородская области, Пермский, Приморский края, г. Санкт-Петербург и ряд других.

По словам Юрия Архарова, акция нацелена на популяризацию двигательной активности, а также пропаганду естественных методов оздоровления, таких как ходьба, бег, велосипедные прогулки, плавание, закаливание. В муниципалитетах будут работать координаторы, активисты, которые пройдут обучение в рамках дистанционного курса «Инструктор ЗОЖ», разработанного специалистами Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК).

«Базовый элемент проекта — создание в муниципалитетах маршрутов здоровья «10 000 шагов». Среди муниципальных образований, принимающий участие в акции, будет организован конкурс «Здоровый муниципалитет», а также соревнования по фоновой ходьбе с использованием мобильного приложения по подсчету шагов «Человек идущий», — сообщил сенатор.

«Сегодня у каждого есть прекрасная возможность начать вести здоровый образ жизни, позитивно влиять на свой организм и самочувствие с помощью дополнительной физической активности», — подчеркнул Юрий Архаров.

MIL OSI