А. Артамонов принял участие в заседании коллегии Счетной палаты РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Рассматривалось заключение палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 год.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в заседании коллегии Счетной палаты РФ. Заседание прошло под председательством главы СП РФ Алексея Кудрина.

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В своем выступлении Анатолий Артамонов отметил, что неосвоение средств федерального бюджета, выделенных на реализацию национальных проектов и на другие инвестиционные цели, носит объективный характер. По словам сенатора, причинами послужили не отрегулированная в достаточной степени нормативная база, не до конца отлаженная работа по приведению ГОВ, экспертизы, и др.

«Сейчас, благодаря эффективной работе Министерства финансов РФ, эта работа была проделана. Я уверен, что по итогам 2020 года в этой части мы можем ожидать гораздо лучших результатов», — сказал парламентарий.

Говоря о средствах резервного фонда, сенатор отметил необходимость организации работы такие образом, чтобы они могли максимально быстро возвращаться в регионы.

«Что касается реального освоения этих средств, мы могли бы иметь лучшие показатели и по 2019 году. Большое количество оборудования закупается при строительстве медицинских, спортивных и других объектов. Казначейство принимает эти расходы только тогда, когда это оборудование не только установлено, но и прошло пусконаладочные работы, а это значит, что приемка откладывается до актов ввода в эксплуатацию. Более того, и с момента подписания акта ввода в эксплуатацию мы не можем еще считать эти средства освоенным, потому что нужно получить лицензию на осуществление того или иного вида деятельности, а получение лицензии на образовательную деятельность, например, для детского садика, или школы затягивается зачастую на месяцы. Поэтому складываются такие цифры. Половина из почти 1,2 триллионов рублей вполне могла бы совершенно справедливо быть засчитана освоенными», — отметил Анатолий Артамонов и рекомендовал обратить на этот вопрос внимание.

Кроме того, он выразил благодарность Правительству РФ и Министерству финансов РФ за поддержку регионов в период, который предшествовал распространению коронавирусной инфекции и в период пандемии. Он отметил, что благодаря этой поддержке регионы не испытывали критических проблем с исполнением бюджетов и смогли достойно пройти период ограничений, связанных с пандемией.

Счетная палата выявила нарушения, касающиеся исполнения федерального закона о бюджете, на сумму 138,7 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 287,5 миллиардов рублей, или в 3,1 раза.

Главным распорядителям средств федерального бюджета и иным участникам бюджетного процесса Счетная палата для устранения нарушений направила 93 представления, из них в полном объеме выполнено 1 (по данным на 1 сентября 2020 года).

Контроль реализации отдельных предложений по 92 представлениям продолжится до их выполнения в полном объеме. По результатам контрольных мероприятий 12 обращений направлено в Генеральную прокуратуру и 1 — в Следственный комитет.

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