А. Кутепов предлагает обязать велосипедистов иметь при себе световозвращающие элементы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил в Правительство РФ соответствующие предложения об изменениях в Правила дорожного движения.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил предложения о внесении изменений в Правила дорожного движения РФ, согласно которым велосипедистов обяжут иметь при себе световозвращающие элементы.

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В настоящее время в ПДД, которые утверждаются Постановлением Правительства, содержится только соответствующая рекомендация.

Как отмечается в пояснительной записке, направленной в Правительство, введение такой обязанности повысит безопасность движения велосипедистов и лиц, управляющих мопедами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

«Обязательный характер наличия при себе предметов со световозвращающими элементами для велосипедистов и водителей мопедов, подкрепленный административной ответственностью при несоблюдении указанных требований (статья 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), приведет к обеспечению более безопасного и защищенного дорожного движения для указанной категории лиц, а также будет способствовать обеспечению безопасности водителей иных транспортных средств и других участников дорожного движения», — сказал сенатор.

Андрей Кутепов отметил, что указанные предложения поддержаны Министерством транспорта РФ.

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