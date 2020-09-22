Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественном вручении ключей последним дольщикам самого крупного «проблемного» объекта в Свердловской области.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области принял участие в торжественном вручении ключей последним дольщикам некогда самого крупного «проблемного» объекта в Свердловской области.

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Вместе с губернатором региона Евгением Куйвашевым сенатор вручил ключи дольщикам второй очереди жилого комплекса «Татлин», в прошлом ЖК «Первый Николаевский». Торжественная церемония положила конец одной из самых крупных «проблемных» строек области, где от действий недобросовестного застройщика пострадало более 800 человек.

Два года назад были вручены дольщикам ключи от квартир в домах первой очереди этого жилого комплекса. Квартиры в доме второй очереди получила еще 71 семья.

«В последнее время на федеральном уровне принят целый ряд законов, который в принципе исключает возможность появления обманутых дольщиков в будущем. Я горжусь Свердловской областью, тем, что еще до принятия федеральных законов здесь была организована активная работа правительства, администрации города, банковских учреждений и ответственного бизнеса по решению проблем дольщиков. Уже с 2107 года мы начали получать положительные результаты», – отметил Аркадий Чернецкий.

Строительство домов первой очереди (14 и 25 этажей) началось в 2010 году, но вскоре остановилось из‑за финансовых трудностей застройщика. Благодаря личному контролю губернатора и содействию правительства Свердловской области удалось привлечь нового инвестора. Совместными усилиями Сбербанка как основного кредитора и компании принцип строительство жилых домов первой очереди было завершено осенью 2018 года. Для строительства домов второй очереди потребовалась корректировка проектной документации. Тогда же ЖК «Первый Николаевский» был переименован в ЖК «Татлин».

Сегодня в Свердловской области в план-график мер поддержки обманутых дольщиков входит 29 жилых домов, которые возводятся на 20 площадках. При их строительстве от действий недобросовестных застройщиков пострадало 867 уральцев.

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