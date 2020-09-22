Более 3 млрд рублей задолжали за газ теплоснабжающие предприятия Краснодарского края

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 сентября 2020, 18:15

По состоянию на 15 сентября 2020 года дебиторская задолженность за поставленный природный газ теплоснабжающих организаций, обеспечивающих на Кубани дома, микрорайоны и города теплом и горячим водоснабжением, превысила 3 млрд рублей. Своими действиями по накоплению долгов теплоснабжающие организации ставят под угрозу начало отопительного сезона в Краснодарском крае.

Более 60% задолженности сконцентрировано в десяти теплоснабжающих предприятиях Краснодарского края: АО «АТЭК», МУП «Ейские тепловые сети», НАО «ТЭК» Крымского района, ООО «Славянские тепловые сети», ООО «Тепловые сети» Северского района, АО «Краснодартеплосеть», МУП «Теплоэнергетик» Кущевского района, АО «Теплоэнерго» города-курорта Анапа, ОАО «Теплосервис» Кореновского района и ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго». В большинстве из этих предприятий отмечается значительный прирост задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для взимания долгов со злостных неплательщиков поставщику газа — «Газпром межрегионгаз Краснодар» приходится идти на жесткие правовые меры. В 2019 году в суды Краснодарского края газовой компанией было подано 305 исковых заявления о взыскании задолженности с потребителей категории «промышленность» на сумму 3,1 млрд рублей. За восемь месяцев текущего года «Газпром межрегионгаз Краснодар» подал в суды края 164 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму порядка 1,8 млрд рублей.

«Претензионно-исковая работа продолжается в непрерывном режиме. Думаю, что, видя такие суммы долгов, любой понимает, почему будучи социально ориентированной и социально ответственной компанией мы поступаем именно так жестко. В первую очередь, чтобы не допустить еще больших, катастрофических проблем», — отметил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» Алексей Руднев.

Справка

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 5 января 1998 г. № 1, а также Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:

Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ).

Административную ответственность:

для должностных лиц — штраф 40–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–300 тыс. руб.

Ограничение или полное прекращение подачи газа.

Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет:

для должностных лиц — штраф 10–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

для юридических лиц — штраф 100–200 тыс. руб.

Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок:

от 1 до 60 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ,

от 61 до 90 дней — 1/170 ставки рефинансирования ЦБ,

от 91 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ

для остальных организаций:

с 1 дня и далее — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

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