Встреча с руководителем Росмолодёжи Александром Бугаевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Александр Вячеславович, давайте начнём с движения, которое на виду у всей страны, – это волонтёрское движение. Молодые люди принимают в этой работе самое активное участие, весьма эффективно работают. Пожалуйста, с этого [начнём], а потом поговорим и по другим направлениям вашего ведомства.

А.Бугаев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Конечно, волонтёрское движение – это такой феномен современной жизни, молодёжной жизни. Драйвером его, конечно, в своё время стал проведённый по Вашему поручению Год добровольца.

Сейчас, в условиях пандемии, волонтёрское движение получило, мне кажется, беспрецедентное развитие: такая акция, как «Мы вместе», когда больше 120 тысяч человек в едином порыве помогали оказавшимся в сложной ситуации людям, волонтёры-медики работали в «красных зонах» больниц. И это на самом деле то самое выражение традиционных духовно‑нравственных ценностей, которые всегда были свойственны всем народам и конфессиям, населяющим нашу большую страну. Волонтёрское движение – это то самое выражение уже в современности, на наш взгляд, и мы, конечно, его поддерживаем. Национальный проект «Образование», федеральный проект «Социальная активность» нацелен именно на это прежде всего, на создание инфраструктуры поддержки добровольчества и волонтёрства.

В.Путин: Ваше ведомство как контактирует с этими структурами? Вы их поддерживаете, у вас есть какие‑то совместные мероприятия, они к вам обращаются за сопровождением их инициатив?

А.Бугаев: Владимир Владимирович, самым активным образом поддерживаем эту работу. Конечно, ребята обращаются за поддержкой, и целый ряд волонтёрских и добровольческих организаций, таких как, например, «Волонтёры-медики», Ассоциация волонтёрских центров, «Волонтёры Победы», Поисковое движение России и многие другие получают государственную поддержку на реализацию своих проектов и программ.

Это очень важно, потому что это ещё и воспитательная работа. То же Поисковое движение [России] в рамках празднования 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит гигантскую работу. Здесь мы тоже всячески помогаем как финансово, так и информационно и организационно.

Наши коллеги, работающие в регионах Российской Федерации, реализующие там государственную молодёжную политику, этим активно заняты. Например, в рамках реализации национальных проектов сейчас запущена программа «Регион добрых дел». Это программа по софинансированию создания и поддержки добровольческих центров на территориях субъектов нашей страны. Но что здесь важно и за чем мы очень чётко следим – ничего не навязывать ребятам. Они формируют повестку. Ничего для молодёжи без самой молодёжи. Поэтому их запрос является для нас ключевым, а мы создаём условия для их развития и самореализации.

В.Путин: Хорошо.

На что хотели бы ещё обратить внимание? О чём хотели бы ещё поговорить?

А.Бугаев: Владимир Владимирович, конечно, очень важным для нас вопросом является расширение охвата наших программ, причём не только за счёт уже традиционных целевых аудиторий, которые себя очень хорошо зарекомендовали на таких мероприятиях, например, как Всемирный фестиваль молодёжи и студентов [в Сочи]. Важно вовлекать новые аудитории за счёт расширения возрастных рамок и групп.

И здесь мы начинаем работать с нашими партнёрами со школьного возраста. Это и программа «Российское движение школьников», которая была создана по Вашему поручению и координацией которой мы занимаемся. Конкурс «Большая перемена»: более одного миллиона участников, абсолютно беспрецедентная и замечательная инициатива. В рамках деятельности платформы «Россия – страна возможностей» существует конкурс «Мой первый бизнес» для школьников, которые хотят создать свой первый бизнес.

Более поздняя возрастная рамка – 18–30 лет. Это немножко другие интересы. Но опять же в рамках работы с добровольцами, волонтёрами, например, работает портал «Добро.ру»: более двух миллионов пользователей, агрегатор волонтёрской деятельности в нашей стране.

Для студентов запущена программа Национальной лиги студенческих клубов. Причём она запущена для ребят, которые занимаются неформальной деятельностью, это неформальные студенческие клубы, таких очень много.

И конечно, Всероссийская форумная кампания, которая, несмотря на те условия, в которых мы оказались, несмотря на пандемию, в этом году состоялась как в очном, так и в онлайн‑формате. Это, кстати, позволило значительно охват расширить: до полутора миллионов человек в этом году в форумах в двух этих форматах примут участие.

Традиционные форумы, такие как «Территория смыслов», «Таврида», «Машук», целая сетка других мероприятий состоялись и ещё проходят, потому что, конечно, в этих условиях мы вынуждены были сдвинуть рамки их проведения по времени.

В.Путин: Это мешает тем, кто учится.

А.Бугаев: Дело в том, что все эти мероприятия носят прежде всего учебный характер. Это ведь не развлечение, это образовательные платформы.

В.Путин: Надо, чтобы это было сопоставимо с тем, что они должны проходить по своему основному месту учёбы.

А.Бугаев: Это обязательно, потому что, конечно, учёба – это самое главное. Но ведь здесь важно ещё и продолжать этот процесс по завершении форумов. На таких площадках, как Мастерская управления «Сенеж», например, в этом году уже стартовал образовательный проект для лучших выпускников молодёжных форумов. А сейчас, когда в рамках федерального проекта будут построены образовательные молодёжные центры, такие как «Сенеж», «Таврида», «Машук» на Северном Кавказе, это позволит создать систему круглогодичного образовательного процесса, такого повышения квалификации, что ли, для молодёжи. Над этим сейчас тоже очень активно работаем.

В.Путин: Сколько примерно ребят было в этих центрах этим летом и продолжают там оставаться и работать?

А.Бугаев: В очном формате порядка 50 тысяч человек.

Конечно, пришлось сократить количество участников, потому что мы работаем в тесном взаимодействии с коллегами из Роспотребнадзора, с руководством субъектов Российской Федерации, и везде разная ситуация с точки зрения эпидемиологической обстановки.

В.Путин: Всё‑таки работа этих центров как‑то сказалась на этой ситуации, о которой Вы упомянули, – эпидемиологической ситуации?

А.Бугаев: Форумы, конечно, состоялись с учётом этой эпидемиологической ситуации. Были проведены все необходимые мероприятия: тестирование ребят, которые приезжали на форумы, обеспечение правил нахождения на территории – это предварительная самоизоляция до получения результата теста. На территории форумов запускались только ребята, которые прошли такой процесс.

В.Путин: Никаких негативных последствий не было? Вспышек не было?

А.Бугаев: Слава богу, нет.

В.Путин: Хорошо.

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