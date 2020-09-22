В. Круглый стал докладчиком ПАСЕ по теме «Отказ от вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дистанционном заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в дистанционном заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

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В ходе обсуждения было принято решение назначить российского сенатора докладчиком ПАСЕ по теме «Отказ от вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения».

В ходе своей презентации сенатор подчеркнул, что в последние годы во всем мире показатели иммунизации снижались в значительной степени из‑за дезинформации, распространяемой движениями против вакцинации. «Я надеюсь, что нынешняя ситуация, как это не парадоксально звучит, создаст благоприятную почву для решения проблемы нерешительности в отношении вакцинации в Европе и мире с помощью более активного международного сотрудничества. Надеюсь, что настоящий доклад станет полезным шагом в этом направлении», — заявил парламентарий.

При этом Владимир Круглый отметил, что предыдущий докладчик Игорь Каграманян, известный российский специалист в области здравоохранения, вместе с сотрудниками секретариата Комиссии проделал большую работу по подготовке вступительного меморандума к докладу. «Я как врач, и как парламентарий, полностью солидарен с его подходом. Как показывает опыт борьбы COVID-19, государства-члены Совета Европы должны сотрудничать в борьбе за предотвращение инфекционных заболеваний. Готов продолжить работу моего коллеги и учесть все положительные практики, существующие в наших странах для выработки рекомендаций ПАСЕ по вакцинации при соблюдении баланса между вопросами прав человека и общественного здоровья».

Владимир Круглый рассказал, что в рамках заседания состоялись слушания по теме «Дискриминация в отношении лиц, страдающих хроническими заболеваниями». Сенатор считает важным обратить особое внимание на группу пациентов с редкими орфанными генетическими заболеваниями. «Очень важно оценить доступ к лекарственным препаратам для патогенетической терапии. Будет очень интересен опыт разных стран в решении этой проблемы», — подчеркнул законодатель.

Сенатор также сообщил, что на заседании Комиссии ПАСЕ были приняты проекты документов по тематике искусственного интеллекта («Искусственный интеллект в здравоохранении: предстоящие медицинские, правовые и этические вызовы», «Искусственный интеллект и рынки труда: друг или враг?»), по детской проблематике (заключение Комиссии к докладу «Эффективное попечительство над несопровождаемыми и разлученными с семьями детьми-мигрантами», «Влияние трудовой миграции на покинутых детей»).

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