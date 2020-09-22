В Приморском крае по результатам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму около 5,6 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приморская транспортная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Гудзон».

Основанием для вмешательства послужили обращения работников с жалобами на невыплату заработной платы.

В ходе проверки установлено, что в период с ноября 2019 года по 1 августа 2020 года членам экипажей морских судов «Диана», «Богатырь» и «Севастополь» заработная плата не выплачивалась. Задолженность перед 27 работниками составила около 5,6 млн рублей.

Материалы проверки транспортная прокуратура направила в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Расследование уголовного дела находится на особом контроле в Приморской транспортной прокуратуре.

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