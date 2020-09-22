В Совете Федерации состоится 488-е заседание, открывающее осеннюю сессию верхней палаты парламента

Source: Russia – Council of the Federation

В начале заседания состоится церемония вручения удостоверений и нагрудных знаков сенатора Российской Федерации.

В Совете Федерации состоится 488-е заседание. Оно откроет осеннюю сессию работы верхней палаты российского парламента.

В начале заседания состоится торжественная церемония вручения новым парламентариям удостоверений и нагрудных знаков сенатора Российской Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обратится к законодателям по случаю начала нового парламентского сезона.

Перед сенаторами выступит Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

Парламентариям предстоит рассмотреть ряд вопросов, среди которых — назначение на должность заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, ратификация Договора между Россией и Венгрией о социальном обеспечении, внесение изменений в Бюджетный и в Налоговый кодексы РФ. Речь идет о совершенствовании системы местного самоуправления и о порядке уточнения платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование соответственно.

Также сенаторы рассмотрят вопрос совершенствования правового регулирования при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов.

В ходе «Правительственного часа» первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов расскажет о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в условиях реализации общенационального плана действий.

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