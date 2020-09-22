В Череповце ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» разработало и применяет новый правовой механизм для взыскания задолженности за тепло

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 сентября 2020, 19:25

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» достигло соглашения с управляющими компаниями ООО «СоюзСервис» и ООО УК «Северная» в отношении многоквартирного дома по ул. Верещагина, 40 в Череповце, в рамках которого добилось полного погашения задолженности дома за тепловую энергию.

Согласно документу, подписанному управляющими компаниям, ООО «СоюзСервис» приняло в управление дом от ООО «УК „Северная“» и обязалось погасить просроченные долги прежней управляющей организации за тепловую энергию. В свою очередь, «Газпром теплоэнерго Вологда» сняло с дома обеспечительные меры и дало согласие на внесение изменений в реестр лицензий. Подобный правовой механизм был разработан при непосредственном участии ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и компанией реализован впервые.

На протяжении ряда лет УК «Северная» собирала с потребителей деньги за тепло, при этом систематически нарушала условия оплаты поставщику — ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Накопив задолженность, превышающую 1,2 млн руб., организация попыталась передать дома в аффилированную структуру. В мае 2020 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области по обращению ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» пресекло эти действия.

Жильцы дома по улице Верещагина приняли решение сменить УК «Северная» на новую, и выбрали ООО «СоюзСервис». Эта компания уже управляет 15 домами Череповца и не имеет долгов перед ресурсоснабжающими организациями. При посредничестве «Газпром теплоэнерго Вологда» управляющие компании и жильцы достигли соглашения.

«Достигнутое между участниками рынка ЖКХ соглашение — это наш первый подобный опыт в Череповце. Мы рассматриваем его как очень важный шаг, как перспективный правовой механизм для наведения порядка на рынке коммунальных услуг, решения проблемы неплатежей. К нам уже обратились собственники нескольких других домов, также изъявившие желание передать свои дома в управление добросовестным управляющим компаниям. Ведутся переговоры», — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Олег Фомичев.

Справка

АО «Газпром теплоэнерго» — крупный российский теплоэнергетический холдинг, который входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром»). Компания объединяет 20 дочерних региональных предприятий, обеспечивающих работу 1000 объектов теплоэнергетики, общей установленной тепловой мощностью более 8 тыс. Гкал/ч в 20 регионах России.

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» — дочерняя компания АО «Газпром теплоэнерго», осуществляющая деятельность в Череповце и на территории Вологодской области.

Последние новости по теме

MIL OSI