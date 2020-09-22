«Газпром» продолжает работу по выявлению бесхозяйных газовых сетей в российских регионах

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 сентября 2020, 19:45

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел информацию о реализации мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства, находящихся на территории регионов, и оптимизацию проведения процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с законодательством РФ.

Отмечено, что вопрос эксплуатации бесхозяйных объектов газораспределения (газовых сетей, которые не имеют законных собственников и содержатся без профессионального технического обслуживания и контроля за состоянием) продолжает оставаться крайне актуальным для российских регионов.

ГРО Группы «Газпром» в зоне своей ответственности продолжают последовательную работу по инвентаризации сетей газораспределения. Информация о выявленном бесхозяйном имуществе направляется в органы местного самоуправления для учета и последующего принятия в муниципальную собственность. В случае бездействия органов местного самоуправления соответствующие сведения передаются в органы прокуратуры.

Кроме того, «Газпром» активно взаимодействует с федеральными органами власти по вопросам совершенствования нормативно-правового регулирования процедуры оформления прав собственности на бесхозяйные сети.

В числе предложений компании — упрощение процедуры оформления бесхозяйных сетей в муниципальную собственность. В частности, сокращение с одного года до трех месяцев срока постановки бесхозяйных сетей на учет с возможностью автоматического возникновения права муниципальной собственности на эти объекты по истечении срока. Кроме того, повышенного внимания требует вопрос должной эксплуатации, технического и аварийного обслуживания бесхозяйных сетей до оформления на них прав собственности.

Правлению поручено продолжить работу по реализации мер, направленных на проведение инвентаризации бесхозяйных объектов газового хозяйства и оптимизацию проведения процедуры их передачи специализированным организациям для дальнейшей эксплуатации в соответствии с российским законодательством.

Справка

Надлежащая эксплуатация и своевременное техническое обслуживание газовых сетей являются обязанностью их законного собственника. Для обеспечения надежности и безопасности технические работы на этих объектах должны выполняться специализированными организациями.

Управление информации ПАО «Газпром»

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