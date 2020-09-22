Г. Орденов: Важно сформировать эффективную систему государственного экологического мониторинга

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили тему формирования такой системы, в том числе по мониторингу состояния водных объектов и земель.

В Совете Федерации прошло совещание на тему «О формировании эффективной системы государственного экологического мониторинга, в том числе за состоянием водных объектов и земель».

Провел мероприятие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов.

Сенатор напомнил, что Президент России в своем Послании Федеральному Собранию дал поручение отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха и в дальнейшем распространить такой контроль за состоянием воды и почвы для формирования полноценной системы экологического мониторинга.

Тема государственного экологического мониторинга поднимается впервые на площадке нашего Комитета, поэтому ключевая задача — вскрыть уже возникшие проблемы на этапах подготовки системы и рассмотреть предложения по их решению

«Тема государственного экологического мониторинга поднимается впервые на площадке нашего Комитета, поэтому ключевая задача — вскрыть уже возникшие проблемы на этапах подготовки системы и рассмотреть предложения по их решению», — отметил Геннадий Орденов.

По мнению законодателя, серьезной проблемой было и остается грамотное финансирование. И сейчас важно определить, какие области наиболее отстают и нуждаются в дополнительной поддержке.

Геннадий Орденов обратил внимание, что на заседании Совета по АПК в прошлом году поднимался этот вопрос. В частности, был проведен анализ и выявлено более 4,5 тыс. НКО, занимающихся экологией, работа тысячи из которых поддержана президентскими грантами. Несколько крупных НКО ведут работу по составлению экологических рейтингов регионов и мониторингу экологической обстановки.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Олег Цепкин

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Алексей Кондратенко

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Елена Авдеева

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Дмитрий Кузьмин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вместе с тем, парламентарий указал, что среди подобных организаций многие спекулируют экологической информацией, некоторые просто стремятся получить президентский грант или проявиться на какой‑нибудь одной ситуации по строительству объекта. «При этом уровень доверия населения у многих экологических организаций достаточно высокий. Существует огромная проблема с лабораторной базой ведомств, ответственных за сбор информации об окружающей среде. Базы устарели и нуждаются в полном обновлении».

По итогам обсуждения участники совещания рекомендовали Правительству РФ разработать и издать нормативные правовые акты, направленные на законодательное урегулирование создания и функционирования Комплексной системы мониторинга окружающей среды на территории страны.

Кроме этого предложено определить источники финансирования этой системы, а также разработать и утвердить «дорожную карту» ее создания, включая сроки и этапы реализации.

Министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовано инициировать подключение к работе по разработке «дорожной карты» создания Комплексной системы мониторинга Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору сфере природопользования, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной антимонопольной службы, Госкорпорации «Ростех».

Участники встречи предложили реализовать проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» как пилотный в рамках создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации.

Также Федеральной службе по надзору сфере природопользования важно доработать методические указания по обеспечению функционирования государственной информационной системы с учетом предположений и замечаний.

Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рекомендовано предоставить информацию субъектам Федерации по унифицированному программному обеспечению для сбора, обработки и автоматизированной доставки заинтересованным пользователям информации о состоянии и загрязнении окружающей среды.

Профильному Комитету Совета Федерации поручено подготовить решение по вопросу «О формировании эффективной системы государственного экологического мониторинга, в том числе за состоянием водных объектов и земель».

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Авдеева, Юрий Важенин, Дмитрий Кузьмин, Алексей Кондратенко, Олег Цепкин, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства водных ресурсов, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, субъектов Российской Федерации, эксперты.

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