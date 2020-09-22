Олег Матыцин встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и посетил спортивные объекты региона

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Чеченской Республике.

Министр осмотрел крупные спортивные объекты Чечни: спортивно-оздоровительный центр «Ахмат» в с. Ведено, спортивный комплекс им. А. Кадырова «Ахмат-Арена», Дворец волейбола им. У. Ахтаева в Грозном. Олег Матыцин также побывал в Российском университете спецназа в Гудермесе и посетил соревнования Чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо.

Кроме этого, Министр провёл рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой было подписано Соглашение между Минспортом России и Чеченской Республикой о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

«Чеченская Республика – регион, способный принимать соревнования самого высокого уровня – как всероссийские, так и международные, – отметил Олег Матыцин. – Чечня обладает уникальными климатическими, экологическими и географическими условиями для подготовки сборных команд России. С главой Республики Рамзаном Кадыровым мы обсудили планы по созданию здесь баз подготовки для сборных команд России. Мы абсолютно едины в понимании того, что российские спортсмены должны тренироваться в нашей стране. И существующие базы позволяют нашим сборным приезжать и тренироваться здесь».

«Рамзан Кадыров и Правительство Чеченской Республики уделяют большое внимание вопросам развития спорта. В Чечне замечательные спортивные традиции, много талантливой молодёжи. Спорт – очень важное средство воспитания патриотизма, здоровья нации и мира», заключил Министр.

Вечером Олег Матыцин примет участие в мероприятиях по случаю празднования Международного дня студенческого спорта, в рамках которого на центральной площади им. А. Кадырова пройдут спортивные активности и показательные выступления студентов.

Фото: ИА «Грозный-информ»

Пресс-служба Минспорта России

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