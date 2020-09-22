ООО «Газпром добыча Ямбург» помогает исследовать Ямал

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 сентября 2020, 14:30

21 сентября завершилась вторая часть фотоэкспедиции в государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский», который расположен в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России. Организатором поездки выступила компания «Газпром добыча Ямбург».

Первая группа исследователей посетила заповедник в июле, вторая — в сентябре. Всего в двух этапах экспедиции участвовали восемнадцать человек. Это сотрудники службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ямбург», орнитологи и биологи Новоуренгойской детской экологической станции, профессор Санкт-Петербургского лесотехнического университета им. С. М. Кирова и девять фотографов.

Члены экспедиции побывали на двух кордонах — Шестаковском и Пюлькы. Энтузиасты сплавлялись по рекам, делали фото, снимали видеорепортажи, изучали уникальную экосистему северной тайги. Цель поездки — собрать материалы для просветительского проекта «Заповедный Ямал».

Первый фотоальбом «Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан», посвященный флоре и фауне национального парка «Гыданский», уже получил широкое признание общественности.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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