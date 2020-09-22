Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1722.09.2020 08:45

От кандидата в космонавты до бортинженера корабля «Союз МС-17»

Сегодня, 22 сентября 2020 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина начинаются экзаменационные комплексные тренировки основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64. По результатам двух экзаменационных дней принимается решение о допуске космонавтов и астронавтов к прохождению следующего предполетного этапа — подготовки к старту на Байконуре.

Среди экзаменуемых — 37-летний космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. С апреля 2020 года он проходит подготовку в составе основного экипажа МКС-64. Старт, запланированный на 14 октября 2020 года, станет для Сергея первым в карьере. История десятилетнего пути Сергея Кудь-Сверчкова от кандидата в космонавты до бортинженера пилотируемого корабля «Союз МС-17» и МКС-64 — в совместном проекте Госкорпорации «Роскосмос» и Центра подготовки космонавтов.

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В соответствии с программой полета Международной космической станции на 14 октября 2020 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем длительной экспедиции МКС-64. Планируемая продолжительность полета — 186 суток.

В основной экипаж корабля вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Кроме того, напоминаем, что 24 сентября 2020 года в 11:00 по московскому времени на площадке ММПЦ МИА «Россия сегодня» состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей с включением из Центра подготовки космонавтов. Космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, которая пройдет в новом формате.

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