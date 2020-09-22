О результатах принимаемых органами прокуратуры мер в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

За прошедшую неделю при реализации мер по защите прав и законных интересов граждан в сфере здравоохранения Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании опубликованных в средствах массовой информации сведений о нарушениях прав медицинских работников организованы и контролируются проверки, проводимые прокуратурами субъектов Российской Федерации.

Органами прокуратуры по-прежнему выявляются и пресекаются нарушения порядка выплат медицинским работникам средств стимулирующего характера, а также прав граждан на оплату труда.

Например, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в городе Красноярске 774 медицинским работникам Краевой клинической больницы выплачены стимулирующие надбавки в размере 27,8 млн рублей, в городе Омске осуществлена страховая выплата заразившемуся Covid-19 медработнику БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.». Благодаря прокурорскому вмешательству погашена задолженность по зарплате в Пензенской области перед 68 работниками ООО «Мавелина» в размере 1,2 млн рублей, в Ставропольским крае – перед 128 работниками ООО «Агропромстройкорпорация» в размере 3,5 млн рублей.

Мерами прокурорского реагирования обеспечено перечисление более 18 млн рублей стимулирующих выплат, восстановлены права 726 медицинских сотрудников, защищены трудовые права более 2,9 тыс. граждан, погашена задолженность по зарплате на сумму более 110 млн рублей.

На постоянном контроле находятся вопросы своевременного и качественного оказания социальной и медицинской помощи населению.

Региональным министрам здравоохранения прокуратурами Нижегородской и Саратовской областей внесены представления по фактам непринятия мер к организации работы фельдшерско-акушерских пунктов и нарушений нормативных сроков оказания неотложной медицинской помощи.

На основании представления прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа региональным отделением Пенсионного фонда России 25 гражданам произведена выплата на детей в возрасте от 3 до 16 лет, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой Чувашской Республики внесено представление региональному министру труда в связи с нарушением порядка предоставления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В сложных экономических условиях прокурорами восстановлены нарушенные права предпринимателей, вскрыты нарушения в действиях контролирующих органов.

Прокурорами субъектов Российской Федерации внесены представления руководителю ГУ МЧС России по Свердловской области, министрам здравоохранения и экономического развития Республики Чувашия в связи с неправомерным проведением внеплановых проверочных мероприятий в условиях введенного моратория, в отношении ответственных должностных лиц органов контроля возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.6.1 (несоблюдение требований законодательства о государственном контроле) КоАП РФ.

Благодаря мерам прокурорского реагирования заказчиками исполнены денежные обязательства по муниципальным и государственным контрактам на сумму более 126 млн рублей, пресечено 640 необоснованных проверок органов контроля.

Всего прокурорами субъектов Российской Федерации (по оперативным данным) за истекшую неделю в анализируемой сфере выявлено 1075 нарушений закона, внесено 454 представления, в суды направлено 488 исковых заявлений, объявлено 156 предостережений. По протестам прокуроров отменено (изменено) 33 правовых акта. По инициативе прокуроров 114 лиц привлечены к административной ответственности, 364 – к дисциплинарной, возбуждено и расследуется 3 уголовных дела.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI