Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#Союз МС-17#ЦУП#ЦНИИмаш#Луч-522.09.2020 10:30

РКС обеспечил корабль «Союз МС» бортовой системой связи

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») производит бортовую радиотехническую систему собственной разработки для российских пилотируемых космических кораблей. Ранее комплект такой аппаратуры был передан для установки на пилотируемый корабль «Союз МС-17», который 14 октября 2020 года отправится к Международной космической станции.

Бортовая радиотехническая система нового поколения ЕКТС-ТКА обеспечивает связь с пилотируемым космическим кораблем через спутники-ретрансляторы «Луч-5», включая передачу телеметрической информации с борта корабля, а также обеспечивает управление системами «Союза МС» с Земли. Это одна из основных и наиболее высокотехнологичных систем, четкая работа которой открывает российским и иностранным космонавтам и астронавтам быстрый, более короткий путь в космос.

ЕКТС-ТКА во взаимодействии с модернизированными наземными системами управления обеспечивает Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в режиме реального времени информацией о состоянии бортовых систем «Союза МС» и параметрах орбиты для расчета корректирующих импульсов. Это позволяет оперативно принимать решения, выдавать команды управления и массивы управляющей информации, а также сократить время коррекции орбиты корабля.

Заместитель генерального конструктора РКС Николай Булгаков: «Новая система связи создавалась с учетом рекомендаций Международного консультативного комитета по космическим системам передачи данных и полностью соответствует требованиям международных стандартов, действующих в отношении европейских спутников-ретрансляторов DRS и американских TDRSS».

Новая ЕКТС-ТКА пришла на смену системе «Квант-В», которая устанавливалась на корабли «Прогресс» и «Союз» предыдущих серий. В отличие от предшественницы ЕКТС-ТКА использует единый цифровой канал передачи данных и позволяет вне зоны радиовидимости наземных станций задействовать для связи с Землей новую многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч». Три спутника-ретранслятора из состава этой системы транслируют информацию на расположенные на территории России наземные станции «Клен-Р», когда корабль находится вне зоны прямой радиовидимости. Станции «Клен-Р», разработчиком которых также является РКС, действуют в Москве, Железногорске и на космодроме Восточный.

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