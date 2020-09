#Роскосмос#Главное#Первый канал#Художественный фильм22.09.2020 21:00 Роскосмос, Первый канал и Yellow, Black and White снимут 1-й художественный фильм в космосе Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием «ВЫЗОВ». Режиссер картины — Клим Шипенко (фильмы «Салют-7», «Холоп»). Генеральными продюсерами масштабного кинопроекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». В настоящий момент стороны обсуждают детали будущего фильма — сценарий, технические возможности съемок и актерский состав. Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса. Название фильма пока не утверждено. Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

