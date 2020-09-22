Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Первый канал#Художественный фильм22.09.2020 21:00

Роскосмос, Первый канал и Yellow, Black and White снимут 1-й художественный фильм в космосе

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием «ВЫЗОВ». Режиссер картины — Клим Шипенко (фильмы «Салют-7», «Холоп»). Генеральными продюсерами масштабного кинопроекта выступят Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию, который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС». В настоящий момент стороны обсуждают детали будущего фильма — сценарий, технические возможности съемок и актерский состав.

Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса. Название фильма пока не утверждено. Данная картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

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