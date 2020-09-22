Сенаторы рассмотрели вопросы соблюдения природоохранных требований при реализации проектов магистральной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел расширенное заседание Комитета СФ. Сенаторы рассмотрели вопрос о соблюдении природоохранных требований при реализации Федерального закона об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

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Согласно протокольному поручению Совета Федерации Комитету СФ по аграрно-продовольственной политике совместно с Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитетом СФ по экономической политике поручено осуществлять мониторинг реализации Федерального закона в части соблюдения природоохранных требований, напомнил Алексей Майоров.

«Реализация видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, может осуществляться при условии утверждения Правительством РФ перечня таких объектов, включая утверждение перечня мероприятий по охране окружающей среды, связанных со строительством, реконструкцией таких объектов», — подчеркнул сенатор.

В ходе заседания сенаторы заслушали представителей Министерства природных ресурсов и экологии России, Российских железных дорог и компании «Россети» о том, что уже сделано и что планируется осуществить в рамках реализации Федерального закона с учетом неукоснительного соблюдения природоохранных требований.

В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга заместитель председателя Комитета СФ Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области член Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов. АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области

В ходе заседания сенаторы также рассмотрели вопрос об исполнении Перечня поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию в части перехода предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ).

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Владимир Городецкий

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Сергей Лисовский и Андрей Кутепов

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Геннадий Емельянов и Алексей Кондратенко

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин и Сергей Белоусов

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Игорь Зубарев и Валерий Гаевский

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Белан Хамчиев

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Людмила Талабаева

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Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Кондратенко

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа напомнила, что Федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» — часть национального проекта «Экология» и его эффективная реализация — одна из важных задач сегодняшнего дня. «До конца 2024 года запланирована выдача порядка 7000 комплексных экологических разрешений. Доля внебюджетных средств, планируемых к привлечению при реализации данного федерального проекта составляет 98,9 процента».

До конца 2024 года запланирована выдача порядка 7000 комплексных экологических разрешений. Доля внебюджетных средств, планируемых к привлечению при реализации данного федерального проекта составляет 98,9 процента

Работа ведется по нему по трем направлениям, рассказала сенатор. «Создание комплексной нормативной базы для перехода на НДТ, создание новой отрасли – экологического машиностроения и снижение доли импортного оборудования, используемого для перехода на НДТ, до 36 процентов к концу 2024 года».

Также, по словам сенатора, актуальной задачей является рост инвестиций в основной капитал за счет программы технического переоснащения. «Планируется применить такой инструмент, как «зеленые» облигации, субсидирование выпуска облигаций под реализацию проектов в области перехода промышленности на НДТ. Это новое решение и оно будет большим вкладом в реализацию в целом этого проекта».

Сенатор остановилась на необходимости проработки механизма привлечения внебюджетных средств. «Одним из инструментов финансирования и реализации мероприятий федерального проекта должны стать «зеленые» облигации», — отметила сенатор.

В ходе обсуждения выступили представителей профильных министерств и ведомств, участвующих в реализации федерального проекта по внедрению НДТ.

На заседании Комитета СФ был рассмотрен ряд вопросов, в том числе об исполнении Перечня поручений по реализации Послания Президента РФ в части обеспечения медицинских работников в сельских поселениях жилыми помещениями, реализации мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и внедрения информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельской местности.

Заместитель председателя Комитета СФ Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края отметил, что важно создать комфортные условия для жизни специалистов на селе и обеспечить максимальную доступность медицинских услуг для населения, проживающего в сельской местности, в том числе, широко используя возможности интернета.

«В сегодняшних условиях мы не можем допустить очередной оптимизации сельской медицины, когда прекращают действовать ФАПы, сокращается количество коек, ликвидируются целые отделения. Все это ведет к потере квалифицированных кадров, отсутствию возможностей для профессионального роста медицинских работников и ухудшению ситуации с оказанием медицинской помощи на селе в целом. Нужно продолжить работу по обеспечению сельских специалистов жильем, строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также, проработать комплекс мер по внедрению информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сельской местности», — сказал сенатор.

Среди приоритетов работы Комитета СФ на осеннюю сессию Алексей Майоров назвал реализацию мер, направленных на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, и защиту рынка минеральной и питьевой воды от преступных посягательств. Также в фокусе внимания Комитета СФ — развитие отрасли цветоводства, выявление и пресечение нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, развитие цифровизации АПК и рыбохозяйственного комплекса, строительство в сельской местности и развитие сельских дорог, вопросы реализации государственных программ и национальных проектов в части ведения Комитета.

В ходе осенней сессия, рассказал сенатор, запланировано проведение двух парламентских слушаний на тему «Обеспечение обновления машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса» и «О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Также пройдут парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения».

Сенаторы примут активное участие во Всероссийском водном конгрессе, открытие которого состоится 1 октября 2020 года в Центре международной торговли.

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