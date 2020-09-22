Совет директоров принял к сведению информацию о Стандарте закупок труб большого диаметра

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 сентября 2020, 19:55

Совет директоров рассмотрел вопрос о доработке с участием представителей ПАО «Газпром» ранее разработанного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России совместно с Министерством промышленности и торговли РФ «Стандарта закупок труб большого диаметра (ТБД) организациями группы лиц ПАО „Газпром“».

На заседании отмечено, что ТБД являются одним из важнейших видов материально-технических ресурсов. Они приобретаются «Газпромом» в четком соответствии с корпоративным Положением о закупках, отвечающим требованиям действующего законодательства.

В процессе закупок ТБД «Газпромом» непосредственные производители имеют приоритет перед посредниками, а при формировании лотов учитываются производственные мощности отечественных трубных заводов. Так, в 2019 году 98% ТБД было приобретено напрямую у изготовителей. Подавляющее большинство закупок ТБД проведено конкурентными способами в электронном виде. В этом случае участникам закупок в режиме реального времени доступна информация о ценах конкурентов (без раскрытия наименования), в том числе в случае снижения цены при уторговывании.

В 2018–2019 годах в конкурентных закупках приняли участие шесть крупных российских производителей труб, готовых обеспечить отгрузку качественной продукции с соблюдением установленных сроков. При этом со стороны посредников заявки не поступали. Претензии к «Газпрому» в отношении ограничений участия производителей в закупках не предъявлялись. Еще одна крупная закупка трубной продукции с участием пяти крупных производителей была проведена в 2020 году. Объем лота был распределен между всеми участниками закупки. ФАС России провела проверку и не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на ее результаты.

Таким образом, корпоративное Положение о закупках позволяет осуществлять закупки ТБД прозрачно, справедливо и без ограничения конкуренции. Кроме того, «Газпром» ежегодно направляет в Министерство энергетики РФ отчеты о закупках ТБД и мероприятиях по их совершенствованию.

Для полного рассмотрения вопроса о доработке Стандарта закупок ТБД целесообразно проанализировать практику проведения «Газпромом» закупок труб за весь 2020 год по следующим параметрам — уровень конкуренции, экономическая эффективность, доля участия производителей, выбор нескольких победителей по итогам закупок и распределение между ними объемов лотов с учетом производственных мощностей.

Правлению поручено предоставить информацию о закупках труб большого диаметра, проведенных в 2020 году, на рассмотрение Совета директоров в I квартале 2021 года.

Совет директоров утвердил актуализированную Долгосрочную программу развития ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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