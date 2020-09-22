Совет директоров рассмотрел предложения по развитию газификации населения

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 сентября 2020, 19:40

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о ходе внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения.

Существующий порядок взаимодействия в рамках газификации регионов разграничивает зоны ответственности участников следующим образом. Администрации субъектов РФ, на основании планов социально-экономического развития, формируют предложения по строительству объектов газоснабжения. С учетом этого «Газпром» формирует пятилетние программы развития газоснабжения и газификации, которые подписываются сторонами. Компания за счет собственных средств обеспечивает строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов до границ населенных пунктов. Компетенция региональных властей — строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовка потребителей к приему газа.

В настоящее время «Газпром» совместно с руководством регионов завершает работу по подготовке программ на очередной пятилетний период — 2021–2025 годы. До конца текущего года будет утверждено 67 таких программ, которые носят преимущественно социальную направленность.

Финансирование со стороны компании увеличится в 2,9 раза, по сравнению с 2016–2020 годами, — до 526,1 млрд руб. Планируется создать условия для газификации 3632 населенных пунктов, что в 2,7 раза больше относительно предыдущего пятилетнего периода. Уровень газификации страны вырастет с 71,4% (ожидаемый показатель на 1 января 2021 года) до 74,7%. Газификация будет полностью завершена в 35 регионах Российской Федерации.

В ходе реализации этих программ предполагается, в частности, широкомасштабное внедрение интеллектуальных систем учета газа с телеметрической передачей данных и систем контроля загазованности. Это позволит повысить безопасность использования газа в быту.

«Газпром» совместно с органами исполнительной власти продолжает работу в рамках выполнения поручений Президента России от 31 мая 2020 года по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения страны.

В июле текущего года «Газпром» направил предложения в формируемую Министерством энергетики Российской Федерации «дорожную карту». Основные из них касаются включения в программы газификации строительства газопроводов-вводов к земельным участкам заявителей, определения источников финансирования программ газификации и критериев заявителей для осуществления подключения без использования средств граждан. Речь также идет о внесении изменений в градостроительное, земельное, лесное и налоговое законодательство, направленных на ускорение реализации программ газификации.

Кроме того, по поручению Президента Российской Федерации Правительство РФ совместно с «Газпромом» проработает возможность назначения компании единым оператором программ развития газоснабжения и газификации, а газораспределительные организации (ГРО) — едиными региональными операторами. Это позволит «Газпрому» осуществлять строительство всего комплекса объектов газификации: газопроводов-отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, а также газопроводов-вводов от внутрипоселковых сетей до границ земельных участков потребителей («последняя миля»).

Правлению поручено обеспечить продолжение работы по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения населения.

Управление информации ПАО «Газпром»

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