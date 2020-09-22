Совет директоров рассмотрел ход работы по созданию единых операторов сетевых комплексов в СКФО

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 сентября 2020, 19:50

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о создании единых операторов сетевых комплексов на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), с передачей им на баланс сетевых активов.

Отмечено, что «Газпром» уделяет серьезное внимание вопросу модернизации объектов газового хозяйства в СКФО. В соответствии поручениями Правительства РФ, в 2018 году компания определила перечень газораспределительных организаций (ГРО) Группы «Газпром», которые способны выступить едиными операторами сетевых комплексов. При поддержке региональных органов власти ГРО ведут в регионах СКФО работу по инвентаризации газовых сетей, анализу их технического состояния, выкупу ликвидных и надлежащим образом оформленных собственниками газораспределительных активов.

Вместе с тем, системная консолидация газовых активов на территории округа серьезно затруднена. Выкупу сетей в большинстве случаев препятствует отсутствие правильно оформленной документации на имущество и земельный участок под ним. Часто встречается задвоение прав собственности, когда один и тот же объект принадлежит разным лицам. Значительную сложность представляют потери при поставках газа, вызванные как сильной изношенностью сетей, так и несанкционированными подключениями к газопроводам, а также заниженный уровень тарифа на транспортировку газа. В силу этого приобретение большей части активов является экономически нецелесообразным.

Для создания и полноценного функционирования единых операторов сетевых комплексов необходимо создать реальные предпосылки. Речь, в частности, идет о приведении тарифов к экономически обоснованному уровню, усилении работы региональных органов власти по оформлению прав на объекты газораспределения и земельные участки. Кроме того, важно сформировать единые программы капитального ремонта и реконструкции объектов в каждом регионе — с определением источников финансирования и ответственности собственников сетей за реализацию программ.

Правлению поручено продолжить работу по созданию единых операторов сетевых комплексов на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, с передачей им на баланс сетевых активов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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