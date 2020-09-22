Source: Russia Federal Space

#Гонец#Орбитальные группировки22.09.2020 15:45

Состоялась презентация судовой станции «Гонец» для маломерных судов

В пятницу, 18 сентября 2020 года, состоялась рабочая встреча Спутниковой системы «Гонец» с Центром системы мониторинга рыболовства и связи, на которой презентовали перспективную судовую земную станцию «Гонец» для маломерных судов. В мероприятии приняли участие генеральный директор Спутниковой системы «Гонец» Павел Черенков, заместитель по эксплуатации Алексей Кузнецов, технические специалисты. Со стороны ФГБУ ЦСМС присутствовали начальник учреждения Артем Вилкин, первый заместитель Максим Третьяков, коммерческий директор Вячеслав Кульнев.

Судовая земная станция имеет более продолжительный режим автономной работы (двое суток вместо шести часов) и компактнее, что важно при установке на маломерные суда. В ходе проходящих в настоящее время испытаний устройство показывает устойчивую работу по передаче координатных данных в пользовательский портал «Гонец».

Ожидается, что станция «Гонец» для маломерных судов значительно расширит использование отечественной спутниковой связи в сфере мониторинга добычи биоресурсов, так как обеспечит возможность отслеживания промысловой активности малых судов как морских, так и речных. Больший период автономности позволит использовать станцию на судах, не имеющих бортовой сети электропитания, и сделает возможным доведение информации об их промысловой активности в филиалы Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Вместе с тем, возрастет удобство эксплуатации станций экипажами рыболовецких судов.

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