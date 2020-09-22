С. Горячева: Государство постоянно наращивает помощь добровольческому движению

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева провела «круглый стол» на тему «Обеспечение в субъектах Российской Федерации добровольческой (волонтерской) деятельности».

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Как отметила парламентарий, добровольческая деятельность уже давно является неотъемлемым элементом современного общества. Волонтеры играют значительную роль в решении важнейших социально-экономических задач. «Добровольческая деятельность является сферой, которая дает простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивает важный вклад в достижение целей социальной политики страны и повышение качества жизни граждан», — отметила она.

Сегодня в нашей стране в волонтерском движении принимают участие более 11 миллионов человек. Добровольческая деятельность приносит значительный экономический эффект. По оценкам Минэкономразвития ежегодный вклад волонтеров в экономику составляет 16–18 млрд рублей. По данным Агентства стратегических инициатив через пять лет вклад добровольческого и волонтерского в экономику будет сопоставим с крупными отраслями российской промышленности, а социальное предпринимательство станет нормой, сказала Светлана Горячева.

В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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Светлана Горячева

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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Сергей Березкин

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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Екатерина Алтабаева

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

13 из 22

В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

17 из 22

В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

18 из 22

В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

20 из 22

В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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В СФ состоялся «круглый стол» посвященный вопросам обеспечения в регионах добровольческой (волонтерской) деятельности

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Выступающие отметили роль федерального закона, регулирующего добровольческую деятельность, который был принят в 2018 году.

Теперь в законодательстве определен статус и полномочия волонтеров; заложены механизмы взаимодействия волонтеров с волонтёрской организацией и с организатором добровольческой деятельности. Государственным и муниципальным органам власти предоставлено право быть организаторами волонтерской деятельности. Законом предусматривается, что доброволец вправе получать поддержку в виде предоставления ему питания, формы, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, медстраховки, страховки жизни или компенсации за такие расходы. Законом также предусмотрено создание Единой государственной информационной системы в сфере добровольчества. О востребованности размещаемой информации свидетельствует, то, что уже сегодня на сайте «Доброволец.ру» зарегистрировано почти 2 млн. человек.

Создание обширной нормативной правовой базы на федеральном и на региональном уровне позволило создать разветвленную систему инфраструктурной поддержи развития добровольчества и волонтерства в субъектах.

После вступления закона в силу комитет СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности постоянно отслеживал разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона, подчеркнула Светлана Горячева. По ее словам, на сегодняшний день, все правительственные акты приняты. Вместе с тем, не все предложения Комитета были учтены. Так, в нормативных актах пока еще не учтено участие волонтеров в паллиативной медицинской помощи; в стимулировании профессиональной ориентации; в адаптации и социализации детей с нарушениями развития, указала парламентарий.

В целом, добавила Светлана Горячева, государство в последнее время постоянно наращивает помощь добровольческому движению. На его развитие в рамках национальных проектов и программ предусмотрено свыше семи млрд рублей. В ряде федеральных министерств и ведомств организованы ресурсные центры, в котором волонтеры могут получить нужную информацию и помощь. По ее словам, благодаря поправкам в Основной закон страны волонтерство нашло свое отражение в Конституции страны.

Участники «круглого стола» рассказали об особенностях реализации прав и обязанностей добровольцев (волонтеров) и обобщили виды их поддержки, существующие в регионах. Рассмотрели деятельность ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) и виды поощрения и награждения за добровольческую, волонтерскую деятельность. Обсудили особенности функционирования Единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства). Особое внимание было уделено финансовому обеспечению добровольческой (волонтерской) деятельности и реализации предусмотренных законодательством налоговых льгот. Затронули вопросы, требующие урегулирования в федеральном законодательстве.

По итогам «круглого стола» комитет по Регламенту и организации парламентской деятельности подготовил проект рекомендаций, который будет доработан с учетом высказанных предложений.

Кроме того Совет Федерации продолжит осуществлять мониторинг практики реализации в субъектах РФ политики в сфере развития волонтерства.

В «круглом столе» приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Любовь Глебова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, члены Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева и Сергей Березкин, представители федеральных и региональных органов государственной власти, представители Общественной палаты РФ и региональных общественных палат, представители добровольческих (волонтерских) организаций и их объединений.

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