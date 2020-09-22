Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills22.09.2020 07:29

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В понедельник, 21 сентября 2020 года, в г. Москве состоялась торжественная церемония закрытия финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году соревнования проходили с 6 по 21 сентября 2020 года в дистанционно-очном формате, а принимающей стороной соревнований выступил Кузбасс.

Участниками чемпионата стали около 3 тысяч конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран мира. Финал проходил на региональных площадках колледжей, а также на базе специализированных и международных центров компетенций. Студенты и школьники принимали участие в соревнованиях по 129 компетенциям, которые соответствовали 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Работу конкурсантов оценивали эксперты, которые находились в трех центрах управления соревнованиями — в главном ЦУСе в Новокузнецке, а также в Москве и Казани.

В рамках церемонии закрытия с поздравительными словами к призерам и участникам обратились заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и другие официальные лица.

Госкорпорация «Роскосмос» традиционно является партнером Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также активным участником движения WorldSkills. К участникам церемонии закрытия обратились космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин с борта Международной космической станции, а также летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев.

Организаторы церемонии также напомнили участникам о самом главном космонавте в истории Кузбаса — Алексее Леонове, показав сюжет о его жизни.

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