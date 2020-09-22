Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1722.09.2020 11:35

Экипажи МКС-64 приступили к сдаче комплексных тренировок

Основной и дублирующий экипажи 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию подошли к самому ответственному этапу подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина — экзаменационным комплексным тренировкам. Сегодня, 22 сентября 2020 года, в 08:20 к испытаниям на тренажёре пилотируемого корабля «Союз МС» приступил дублирующий экипаж МКС-64 в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая.

Командир экипажа Олег Новицкий доложил членам экзаменационной комиссии о готовности начать тренировку. Затем экипаж вытянул билет с перечислением нештатных ситуаций, возможных во время тренировочного «полёта» на корабле. Какие именно испытания указаны в экзаменационном билете, членам экипажа неизвестно, им предстоит выяснить это в ходе тренировки.

Затем на российском сегменте Международной космической станции началась тренировка у основного экипажа МКС-64 в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты и астронавты чувствуют себя хорошо. При проведении экзаменационных комплексных тренировок в ЦПК соблюдаются все правила противоэпидемической безопасности.

Сегодня вечером, по окончании экзаменационных комплексных тренировок обоих экипажей, будет проведён разбор, на котором комиссия подведёт итоги первого экзаменационного дня.

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