Алексей Миллер: «Газпром» станет одним из ведущих игроков на мировом гелиевом рынке

Source: Gazprom in Russian

Релиз

23 сентября 2020, 14:30

Амурский ГПЗ позволит компании увеличить производство гелия в 13 раз.

Готовность гелиевого хаба в районе Владивостока — более 70%.

Заключен договор поставки тягачей на СПГ для перевозки гелия.

Сегодня в Санкт-Петербурге на площадке Лахта Центра состоялась презентация проекта производства и маркетинга гелия в рамках Восточной газовой программы, реализуемой «Газпромом».

В мероприятии приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

На Востоке России «Газпром» строит Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, статус реализации проекта — 66%). Здесь из многокомпонентного газа Чаяндинского и, в перспективе, Ковыктинского месторождений, транспортируемого по газопроводу «Сила Сибири», в числе других ценных компонентов будет выделяться и сжижаться гелий. Он востребован в высокотехнологичных отраслях промышленности. Спрос на гелий растет, в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По объему производства гелия — 60 млн куб. м в год — Амурский ГПЗ станет мировым лидером.

С Амурского ГПЗ товарный гелий в контейнерах, сохраняющих температуру —269 °С, будет доставляться в Логистический центр обслуживания изотермических контейнеров в районе г. Владивостока и далее направляться на экспорт через порты Приморского края. Логистический центр создается на территории ТОР «Надеждинская» и станет крупнейшим в мире хабом по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок. Планируемая пропускная способность — свыше 4,5 тыс. технологических операций с контейнерами в год. Строительная готовность объекта — более 70%.

Транспортировку контейнеров между заводом, хабом и портами обеспечат российские магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo, работающие на сжиженном природном газе (СПГ) — экологичном моторном топливе. Версия KAMAZ-5490 Neo на СПГ была разработана специально для «Газпрома» и представлена в ходе мероприятия.

Тягач оснащен двумя топливными криогенными баками по 530 литров СПГ каждый. Этого объема достаточно, чтобы без дозаправки преодолеть дистанцию до 1400 км. Грузовик изготовлен в соответствии с требованиями Европейского соглашения по международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ, ADR). Он оборудован современными системами безопасности (АБС, курсовой устойчивости), спутниковой навигацией и системой мониторинга, учета и контроля автотранспорта и водителей ИТИС.

В рамках мероприятия Любовь Бриш и Сергей Когогин подписали договор поставки 18 магистральных тягачей на СПГ до 1 апреля 2021 года. Компания-производитель обеспечит обслуживание автопарка «Газпром гелий сервис» в своих сервисных центрах на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев.

«После вывода Амурского ГПЗ на полную мощность „Газпром“ станет одним из ведущих игроков на международном гелиевом рынке. Компания нарастит объем производства гелия в 13 раз. Это около трети текущего мирового спроса. Важно, что этот путь „Газпром“ пройдет в тесном взаимодействии с отечественной промышленностью. Сотрудничество с „КАМАЗом“ — яркий тому пример», — сказал Алексей Миллер.

На мероприятии также были представлены автобусы, работающие на природном газе, которые закупает Санкт-Петербург в рамках совместного с «Газпром газомоторное топливо» пилотного проекта по развитию рынка газомоторного топлива. Использование экологичного пассажирского транспорта повышает комфортность городской среды. К 2024 году компания планирует увеличить количество газозаправочных объектов в городе до 25 единиц.

Справка

ООО «Газпром гелий сервис» (до июля 2020 года ООО «Газпром газэнергосеть гелий») является уполномоченной компанией по реализации на территории Приморского края инвестиционного проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (хаб)».

В феврале 2020 года ООО «Газпром газэнергосеть гелий» и ПАО «КАМАЗ» подписали Дорожную карту по серийному выпуску тягачей, использующих СПГ в качестве моторного топлива, для перевозки гелия Амурского ГПЗ.

Проект «Газпром газомоторное топливо» по созданию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Санкт-Петербурга признан городом стратегическим.

Управление информации ПАО «Газпром»

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