Антон Инюцын: «Несмотря на снижение объемов потребления метана в период пандемии короновируса, по итогам года общая цифра может вырасти на 10%»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 23 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провёл совещание о развитии рынка природного газа как моторного топлива в северо-западном транспортном узле.

В мероприятии приняли участие представители органов власти города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо».

В ходе совещания Антон Инюцын отметил, что сложная экономическая ситуация, связанная с короновирусной инфекцией, повлияла на развитие рынка газомоторного топлива.

«При этом, несмотря на снижение объемов потребления метана в период пандемии короновируса, по итогам года общая цифра может вырасти на 10%», – отметил он.

Антон Инюцын также подчеркнул, что необходима совместная со стороны органов власти и представителей компаний работа по развитию заправочной инфраструктуры. Таким образом, в ближайшие три года в регионе будет построено более 30 заправочных комплексов.

Замминистра также отметил, что особое внимание в регионе уделяется переоборудованию транспорта на газ.

«В ближайшее время завершится работа по созданию системы «единого окна», которая позволит гражданину просто прийти в сервис и решить все вопросы быстро и на месте», – добавил Антон Инюцын.

Кроме этого, в ходе поездки Антон Инюцын принял участие в проведении презентации «Восточная газовая программа – производство и маркетинг гелия», в рамках которой был продемонстрирован проект по производству гелияна Амурском газоперерабатывающем заводе.

«С Амурского ГПЗ товарный гелий в контейнерах, будет доставляться в Логистический центр обслуживания изотермических контейнеров в районе г. Владивостока и далее направляться на экспорт через порты Приморского края. Транспортировку контейнеров между заводом, хабом и портами обеспечат российские магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo, работающие на сжиженном природном газе», – рассказал Антон Инюцын.

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