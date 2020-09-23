А. Белоусов выступил на 488-м заседании Совета Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя Правительства РФ озвучил прогноз социально-экономического развития России, рассказал о мерах по восстановлению экономики и ответил на вопросы сенаторов.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов выступил в на 488-м заседании Совета Федерации в ходе «правительственного часа». Первый вице-премьер дал оценку текущей ситуации экономической ситуации.

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По его словам, несмотря на влияние кризисных явлений в экономике, связанных с распространением коронавируса, благодаря действиям, направленным на поддержку населения, малого бизнеса и пострадавших секторов, кризис не приобрел системного характера.

«Оперативно был предпринят ряд действий, направленных как на поддержку доходов населения, в первую очередь, социально незащищенных граждан, так и пострадавших отраслей экономики. Задача состояла в том, чтобы поддержать людей, занятость и не дать кризису расползтись на смежные отрасли по цепочкам поставок и платежей. Всего только из федерального бюджета было затрачено финансовых ресурсов более чем на 4 трлн. рублей – 3,9 процента ВВП. Это позволило ограничить глубину и продолжительность спада производства и потребления и, главное, поддержать занятость.

Удалось локализовать кризис, он не приобрел всеохватного, системного характера, как это было в 2008–2009 году, отметил Андрей Белоусов. «Удалось удержать макроэкономику, прежде всего, валютный курс, финансовые рынки и инфляцию. Темпы роста кредитования экономики составили в июле-августе около 8 процентов к прошлому году, что является одним из главных факторов постепенного оживления спроса».

Андрей Белоусов остановился и на сохраняющихся рисках для экономики. В первую очередь, это выход в следующем году из отраслевых программ поддержки, которые запущены в кризисный период. Второй риск – сокращение крупнейшими компаниями с госучастием своих инвестиционных программ. Третий – медленное восстановление доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации. «Здесь многое будет зависеть от действий глав регионов, от умения консолидировать доходы и повысить эффективность расходов», — отметил Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер представил прогноз социально-экономического развития РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в условиях реализации общенационального плана действий.

По его словам, перспективный период четко делится на два этапа. «Первый этап, восстановительный – это 4-ый квартал 2020 года и весь 2021 год. Здесь необходимо решить три главные задачи: перейти к устойчивому росту реальных доходов населения и экономики в целом, восстановить наиболее пострадавшие сектора, включая малый и средний бизнес, и нормализовать уровень безработицы – выйти на уровень ниже 5 процентов от численности работников».

В следующем году необходимо достичь увеличения потребительских расходов населения, частных инвестиций и экспорта не менее чем на 5 процентов. В этой связи по поручению Президента России разработан Общенациональный план действий. Он включает 30 ключевых инициатив, детально проработанных и обеспеченных финансированием, напомнил Андрей Белоусов.

«Второй этап охватывает период 2022–24 годов, где ключевая задача – обеспечить реализацию пяти национальных целей развития. Выйти на достижение соответствующих 25-ти целевых показателей».

Андрей Белоусов остановился на конкретных действиях, которые необходимо предпринять для достижения национальных целей развития.

Речь идет о развитии механизмов поддержки частных инвестиций на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Также планируется в следующем году запустить систему поддержки региональных инвестиционных проектов с использованием уже апробированных механизмов — инвестиционного стандарта и компенсации налогового вычета.

Кроме того, будет расширена линейка доступных для компаний финансовых инвестиционных инструментов.

Среди других важных мер — развитие механизмов поддержки самозанятых, индивидуального и малого предпринимательства. «Это облегчение старта для тех предпринимателей, кто решил вновь начать свое дело. Планируется создать более комфортные условия для тех, кто работает на патенте или упрощенной системе налогообложения. Во‑вторых, — это возможность для акселерации, увеличения масштабов деятельности уже работающих компаний. Будут введены переходные налоговые режимы с целью плавного изменения налоговой нагрузки на растущие субъекты МСП. Будет создана специальная система поддержки экспорта субъектов МСП на базе региональных центров».

Предполагается также запустить специальные инструменты поддержки НИОКР. «Дальнейшее развитие получит система льготного кредитования малого бизнеса, с пониженной процентной ставкой».

Будут реализованы секторальные меры поддержки, реализующие потенциал технологического развития и импортозамещения. «Запускается две новых крупнейших программы развития высоких технологий –в области электронной и радиоэлектронной промышленности, и развития техники и технологий в области использования атомной энергии. Реализуется программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса с использованием специального механизма квотирования госзакупок в рамках реализации национальных проектов. Сохраняется и увеличивается с 2022 года масштабная программа поддержки агропромышленного комплекса».

Важные изменения должны произойти в сферах регуляторной деятельности, улучшения делового климата, развития транспортной инфраструктуры.

Все изложенные меры отражены в проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, который разрабатывается Правительством по поручению главы государства, сказал Андрей Белоусов.

В ходе «правительственного часа» он ответил на вопросы сенаторов, связанные с экономической ситуацией в субъектах Федерации, развитием инвестиционной деятельности, поддержкой реального сектора экономики, импортозамещением и развитием экспортного потенциала, межбюджетными трансфертами, финансовым планированием в регионах.

Были подняты проблемы, связанные с газификацией регионов, износом подвижного состава общественного транспорта во многих городах, регулированием рынка табачной и алкогольной продукции, своевременной подготовкой подзаконных актов.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в своем выступлении подняла тему развития института интеллектуальной собственности. Эта работа будет продолжена в сотрудничестве с Правительством РФ.

Заместитель Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области отметил эффективность мер Правительства России по поддержке экономики и населения, платежеспособного спроса в период пандемии. «Необходимо развивать программы капитальных вложений, особенно в регионах, вкладывать больше средств на долгосрочные меры поддержки приоритетных отраслей, а также сектора малого и среднего бизнеса. В целом, нужны специальные программы по поддержке региональных экономик», — сказал Николай Журавлев.

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