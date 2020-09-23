А. Майоров: Важно, что Президент страны затронул темы экологического благополучия населения и развития сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал выступление главы государства на встрече с Советом Федерации.

Тема экологического благополучия наших граждан – очень значимый аспект выступления Президента страны на встрече с сенаторами, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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«Крайне важно, что в ближайшие три года на решение существующих проблем в этой сфере будет выделено порядка одного триллиона рублей», — подчеркнул сенатор. Эти средства будут в первую очередь направлены на эффективную работу отрасли по утилизации твердых бытовых отходов, уточнил он.

Президент затронул тему развития сельских территорий, которой в Совете Федерации уделяется особое внимание

Сенатор также отметил серьезность решения таких вопросов как состояние водных объектов страны, объектов земли, почвы, воздуха и других тем в сфере охраны окружающей среды, которые были затронуты в речи главы государства.

Алексей Майоров также указал, что в выступлении Президент затронул тему развития сельских территорий, которой в Совете Федерации уделяется особое внимание. «Речь идет о недофинансировании государственной программы развития сельских территорий. И Президент дал поручение Правительству РФ изыскать средства на обеспечение ее реализации в полном объеме», — подчеркнул законодатель.

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