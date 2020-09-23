Более 7 % пользователей газа в Вологодской области нарушают законодательство

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
23 сентября 2020, 16:00
На сегодняшний день договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования с АО «Газпром газораспределение Вологда» заключен у более 308 тысяч абонентов, что составляет 92,8 % от общего числа пользователей газа. В то время как 7,2 % абонентов не заключили договор ни с одной из действующих в регионе специализированных организаций. Тем самым потребители газа злостно нарушают Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования и своевременное проведение работ в рамках договора являются обязательными условиями газоснабжения.
«Проверка газоиспользующего оборудования позволяет вовремя обнаружить неисправности в работе приборов, произвести ремонт и предотвратить возможные чрезвычайные ситуации. Договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования можно заключить в клиентских центрах компании, а также при вызове специалиста на дом для проведения техобслуживания», — пояснил заместитель генерального директора — главный инженер Эдуард Ярославов.
Адреса клиентских центров и время работы указаны на сайте АО «Газпром газораспределение Вологда»:
Вологда, Череповец:
понедельник, среда, пятница — с 08.00 до 18.00
вторник, четверг — с 08.00 до 19.00
суббота (первая и последняя в текущем месяце) — с 10.00 до 14.00
воскресенье — выходной день
Великий Устюг, Сокол:
понедельник, среда, пятница — с 08.00 до 18.00
вторник, четверг — с 08.00 до 19.00
суббота (первая в текущем месяце) — с 10.00 до 14.00
воскресенье — выходной день
Грязовец, Бабаево, п. Шексна:
с понедельника по четверг — с 08.00 до 18.00
пятница — с 08.00 до 16.45
суббота, воскресенье — выходные дни
п. Чагода, Тотьма, п. Кадуй, с. Нюксеница, с. Верховажье, с. Тарногский Городок, с. Устье:
с понедельника по четверг — с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45
пятница — с 08.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45
суббота, воскресенье — выходные дни
Кроме того, ответы на все вопросы в сфере газификации можно получить по телефону 8 800 350-40-04, который работает в круглосуточном режиме.
Справка
Договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования заключается бесплатно. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования влечет административную ответственность в виде штрафа (ст. 9.23. КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).
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