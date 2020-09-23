Встреча с работниками атомной отрасли

Source: President of Russia – Kremlin

Перед началом встречи Президент вручил звезду Героя труда научному руководителю Российского федерального ядерного центра – ВНИИ технической физики имени академика Е.И.Забабахина Георгию Рыкованову. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

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В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья!

Прежде чем мы начнём нашу беседу за столом, хотел бы лично поздравить с присвоением звания Героя труда Российской Федерации вашего коллегу, выдающегося учёного-физика Георгия Николаевича Рыкованова. Вы все хорошо знаете, кто он такой, знаете его заслуги. Доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза. Георгий Николаевич работает сегодня в качестве научного руководителя Российского федерального ядерного центра – ВНИИ технической физики в Снежинске и успешно занимается важнейшими вопросами как по гражданской, так и по специальной, военной тематике.

Уважаемый Георгий Николаевич, позвольте вручить Вам эту высокую награду за Ваши особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны.

Г.Рыкованов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Признателен Вам за столь высокую оценку работы ядерного оружейного комплекса Росатома. Мы всегда выполняли поставленные Вами задачи. И в этом году, несмотря на сложную обстановку, ядерный оружейный комплекс ни на день не останавливал свою работу. И все работы по гособоронзаказу, и по Вашим указам мы выполним.

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Должен сказать, что благодаря Вашему вниманию и – хочу это особо подчеркнуть – контролю сегодня ядерный оружейный комплекс снова является сбалансированной структурой, со своей наукой, развитой вычислительной, экспериментальной, конструкторской, производственной базой, и был, есть и будет гарантом безопасности нашей страны.

Спасибо еще раз.

В.Путин: Еще раз поздравляю вашего коллегу и приглашаю за стол. Давайте там продолжим беседу в более неформальной обстановке.

Пожалуйста.

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Уважаемые друзья!

Мы с вами встречаемся накануне праздника – Дня работника атомной промышленности. Еще, по-моему, в 2005 году я подписывал соответствующий Указ об этом профессиональном празднике. Поздравляю с этим наступающим профессиональным праздником вас и всех коллег, которые работают в ядерном комплексе России: учёных, исследователей, инженеров, рабочих – всех, кто связал свою жизнь, свою профессию с этой удивительной, замечательной, сложной, подчас опасной работой, но такой востребованной, такой современной. По-моему, это будет уже на все времена. Она будет видозменяться, но современность останется на самом высоком уровне.

Это, безусловно, символ научной дерзости, смелости, подвижничества, а иногда и личного мужества, героизма. К сожалению – говорю «к сожалению», потому что это связано было и с трагическими событиями, мы были свидетелями некоторых эпизодов, о которых мы с вами знаем.

Хочу всех поблагодарить за большой, добросовестный труд, за верность своему делу и тем традициям, которые были заложены вашими предшественниками. Три четверти века назад они совершили, без преувеличения, подвиг, защитили Отечество, добились абсолютной революции в науке, технологиях, промышленности.

Тогда, в крайне сложных исторических условиях, в кратчайшие сроки был пройден путь от теоретических изысканий до их практического использования в интересах безопасности и социально-экономического развития страны. То, что сделали они, и сегодня поражает своим масштабом, значением, глубиной.

Всего несколько лет потребовалось, чтобы от постановки очень сложной, беспрецедентной задачи – перейти к испытаниям первого готового образца ядерного оружия, ядерной бомбы – «изделия РДС-1» – в августе 1949 года.

На этот результат работала тогда без преувеличения вся страна, только что прошедшая через страшную мировую войну с ее ужасными последствиями. Люди, занятые в атомном проекте, тоже не жалели себя. Они как будто оставались в условиях боевых действий. А государство, понимая всё значение, отдавало на решение неотложной задачи всё, что нужно, буквально последнее.

Вы сами, наверное, знаете, наверняка, это ходит в отрасли, мне ваши коллеги рассказывали, что в те годы говорили: если атомщикам потребуется ртуть, из аптек исчезнут градусники. Всё отдавали, это так и было.

Не имея права на ошибку, научные коллективы под руководством Игоря Васильевича Курчатова двигались сразу по нескольким направлениям, и создав технологические заделы, продвинули вперёд целые отрасли, относительно смежные, тем не менее связанные тогда с атомным проектом: ракетная, космическая. Более того, была сформирована целая отрасль – гражданская атомная энергетика.

Особо отмечу и то, что наша атомная промышленность сохранилась, не просела и в очень сложные для нашего народа, для нашей страны 90-е годы, когда очень многое разваливалось, и была, конечно, большая угроза, реальная угроза утраты и научных школ, инженерных школ, кадров, и вообще базы отрасли.

Этих угроз удалось избежать, и кстати говоря, во многом и прежде всего, наверное, благодаря вере, настойчивости, патриотизму и подвижничеству тех, кто работал в этой отрасли в очень сложные для страны кризисные годы. Те, кто работал в это время, знают, что происходило.

Свой нынешний 75-летний юбилей отрасль встречает, безусловно, на подъёме, с очень достойными результатами, новыми, важными для страны достижениями, растущими показателями по всем ключевым направлениям вашей работы.

Думаю, вы сегодня сами о них расскажете. Посмотрел план нашей работы на целый ряд выступлений. С удовольствием вас послушаю.

Конечно, мы очень рады тому, что делает Росатом по целому ряду направлений сегодня. Речь – о дальнейшем развитии экологически чистой атомной энергетики с внедрением реакторов следующего поколения. Это также обновление атомного ледокольного флота страны, создание современных цифровых платформ, различных инновационных продуктов самого широкого назначения.

Знаю, что «Росатом» ведёт активную работу по множеству профильных, смежных направлений – от исследования новых материалов до защиты окружающей среды, технологий переработки опасных отходов.

И, конечно же, предстоит сделать всё для дальнейшего укрепления международных контактов. Со своей стороны, коллеги знают, делаю всё для того, чтобы поддержать вашу международную деятельность.

Нет сомнений, что уникальный научный, творческий потенциал, накопленный в атомной отрасли, будет залогом, безусловно, ваших новых успехов и достижений, а необходимую преемственность в работе обеспечит постоянный и мощный приток молодёжи, молодых кадров.

Вижу, что работа отрасли снова стала престижной. Она всегда была, безусловно, интересной, но снова стала престижной, захватывающей. Очень рад, что привлекаются молодые, талантливые люди.

Что ещё особо хотел бы сказать. Многие ваши коллеги, в том числе совсем молодые специалисты принимают сегодня участие в работе по укреплению обороны страны, обороноспособности, вносят свой вклад в проекты, связанные с перспективными видами вооружений, проявляя при этом не только высокий профессионализм, но и личное мужество. Об этом я уже сказал в самом начале.

О целом ряде таких стратегических систем я совсем недавно говорил, намекал на это в День оружейника, когда поздравлял наших оружейников.

Ну, давайте начнём. Иван Михайлович [Каменских], пожалуйста.

Продолжение следует.

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