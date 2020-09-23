Встреча с сенаторами Российской Федерации

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Уважаемая Валентина Ивановна, члены Совета Федерации!

Только что верхняя палата парламента провела своё первое заседание в рамках осенней сессии. В повестку вашей работы, как мне известно, включены крайне значимые, принципиальные вопросы для страны, для граждан. И как мы с Валентиной Ивановной договаривались, сегодня проведём встречу, как и планировали раньше. Хочу обозначить и свои подходы к тем задачам и приоритетам, которые мы вместе с вами будем продвигать.

Но начать эту встречу хотел бы со слов благодарности верхней палате парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики.

И, безусловно, отдельно отмечу участие представителей Совета Федерации в подготовке поправок в Конституцию России. Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы. Я знаю, что вы напрямую работали в своих регионах.

Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики.

Так, существенно расширяются полномочия обеих палат парламента. Возрастает роль Государственной Думы в формировании Правительства, Совета Федерации – в назначении руководителей силовых ведомств, Генерального прокурора и его заместителей, прокуроров субъектов Федерации. Во всяком случае, уважаемые коллеги, мы с вами делаем шаги в правильном направлении.

Изменения в Конституцию призваны обеспечить безусловное соблюдение законности и правопорядка, защиту интересов граждан, предпринимательских и других свобод.

Особо отмечу, что наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России. А это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках.

Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость.

Первый пакет законопроектов для реализации новых положений Основного закона подготовлен, вчера направил его на рассмотрение Государственной Думы. Вы знаете, там целый пакет, большое количество законопроектов.

Но подчеркну: предстоит качественное развитие всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России как правового социального государства, затрагивают такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, вопросы занятости и оплаты труда, социальных гарантий.

Обращаюсь к Правительству и парламенту: граждане страны стали настоящими соавторами Основного закона, обновленного Основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действие принятых поправок в своей повседневной жизни.

Понятно, я уже много раз об этом говорил, Конституция – это Основной закон, она создает базовые условия жизни страны. Тем не менее то, что мы говорили, и то, что мы формулировали в Основном законе, должно отражаться в текущем законодательстве и, безусловно, в повседневной жизни граждан. Запросы людей должны найти своё отражение в нашем важнейшем финансовом документе – федеральном бюджете (это тоже закон, важнейший закон) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Мы сегодня поговорим об этом поподробнее.

В Конституции по воле народа зафиксирован важнейший приоритет государственной политики России. Это дети, создание наилучших возможностей для их всестороннего развития.

В Послании текущего года предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трёхлетку.

Для справки. Расходы на реализацию Послания 2020 года возрастают с 0,7 триллиона рублей до 1,2 триллиона рублей в 2023 году, то есть на 80 процентов будет рост.

Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей (там будет 483 тысячи 882 рубля), то есть вырастет более чем на 17 тысяч рублей.

Далее. Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают 4 миллиона 850 тысяч детей до 7 лет включительно.

Выплата на ребёнка от рождения до трёх лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января текущего года, и это было одним из важных решений, обозначенных в Послании, мы также предусмотрели выплату для детей от 3 до 7 лет включительно. Её размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране (может быть, не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие «в среднем», другого, к сожалению, мы придумать не можем), в среднем это 5,5 тысячи рублей.

Напомню также, что эта выплата начисляется за период начиная с января. Но сами деньги семьи должны были получить в июле, после решения всех организационных вопросов. Однако, учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро, и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово. Раньше срока на месяц, уже в июне.

В январе в Послании сказал также и потом неоднократно это повторял, вы наверняка это слышали, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько её достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить.

Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячны доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И конечно, еще раз повторяю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм.

Также прошу Правительство совместно с Советом Федерации проанализировать текущую ситуацию с созданием новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет. Понятно, что из-за эпидемии регионы по объективным, должен это признать, по объективным причинам не смогли в полном объёме выполнить намеченные планы. Тем не менее сейчас, до конца текущего года отставание нужно наверстать и уже в следующем году обеспечить местами в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются.

Хочу отметить, и, думаю, меня услышат коллеги в регионах, отставание большое. Сейчас не буду конкретные цифра приводить. Повторяю, считаю, по объективным обстоятельствам все это произошло. Но нужно графики корректировать.

Что хотел бы здесь еще отметить. Да, наши планы, меры поддержки были сформулированы в принципиально иной ситуации. Но это не означает, что мы можем позволить себе отказаться, отступить от взятых обязательств. Наоборот, нужно быстрее реализовать их на практике, чтобы поддержать российские семьи.

Так, уже с 1 сентября текущего года мы стали на системной основе решать задачу обеспечения горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. В результате более 7 миллионов детей получат бесплатное горячее питание.

Прошу Совет Федерации, Министерство просвещения и Общероссийский народный фронт постоянно держать эту ситуацию под контролем. Причём уделить особое внимание малокомплектным школам. Просто там сложнее наладить этот процесс, вы это знаете. Если здесь нет возможности поставить соответствующее оборудование, нужно организовать питание в других ближайших пунктах, столовых или обеспечить доставку готового питания в школы.

Кстати, в 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей.

Повторю: все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание современных, достойных условий для обучения детей, в том числе в школах, расположенных в сельской местности и труднодоступных территориях.

В 2021 году на создание новых школьных мест должно быть выделено 76,1 миллиарда рублей.

И конечно, мы поддержим классных руководителей, на которых лежит особая ответственность не только за обучение, но и воспитание детей.

Уже начиная с сентября этого года классные руководители, как вы знаете, должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей. В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно.

Прошу Совет Федерации, Министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Всё должно быть сделано в срок.

Но напомню и о другом: все прежние доплаты, в том числе региональные необходимо сохранить и выплачивать в полном объёме. Иначе всё это утратит смысл, наши федеральные выплаты. Учитель должен это видеть, что называется, по своей зарплатной ведомости. И федеральная доплата за классное руководство должна проходить в ней отдельной строкой, а не размываться нигде.

Продолжение следует.

MIL OSI