Выбор пути к устойчивому восстановлению в регионе Африки к югу от Сахары

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева и Абебе Аэмро Селассие

22 сентября 2020 г.

(ФОТО: BEN LANGDON/MILE 91/ROBERTHARDING/ROBERTHARDING/NEWSCOM)

Пожалуй, первый из многих уроков 2020 года состоит в том, что экстремальные явления, так называемые «черные лебеди», не являются какой-то отвлеченной проблемой. Эти события, которые, как принято считать, случаются раз в поколение, теперь происходят все чаще.

Возьмем пример шоков, связанных с климатом, особенно в Африке к югу от Сахары. Этот регион, как никакой другой, уязвим к таким явлениям ввиду его сильной зависимости от сельского хозяйства с дождевым орошением и ограниченных возможностей адаптации к потрясениям. Из года в год климатические стихийные бедствия угрожают средствам к существованию миллионов людей.

Сейчас все мы продолжаем бороться с кризисом COVID-19, но разработчики политики должны также думать о будущем. Страны должны обеспечить, чтобы огромная бюджетная поддержка, предоставляемая в мировом масштабе для борьбы с пандемией, была также направлена на построение более разумного, более зеленого и более справедливого будущего.

И в Африке к югу от Сахары это как нигде важно. Этот регион испытывает наибольшую потребность в поддержке и при этом имеет самое молодое в мире население, что требует особенно безотлагательных действий для создания лучших условий в будущем. Мы вместе должны наметить путь к более устойчивому восстановлению.

Почему устойчивость важна

В нашем докладе Перспективы развития региональной экономики: страны Африки к югу от Сахары*, выпущенном ранее в этом году, отмечается долговременный ущерб от климатических явлений для стран региона. В среднесрочном периоде после каждой засухи годовой экономический рост в расчете на душу населения может снижаться дополнительно на 1 процентный пункт. Это воздействие в восемь раз больше, чем в странах с формирующимся рынком или развивающихся странах в других регионах мира.

Нельсон Мандела сказал однажды: «не судите меня по моим успехам, судите меня по тому, сколько раз я падал и вновь поднимался».

Ввиду возросшей частоты шоков развитие потенциала для противостояния им становится насущной задачей защиты достижений в области развития.

Примером является инвестирование в более умную, цифровую экономику. В другой главе «Перспектив развития региональной экономики»* мы пришли к выводу, что увеличение доли населения, имеющего доступ к интернету, на 10 процентов в странах Африки к югу от Сахары может поднять реальный рост ВВП на душу населения на величину до 4 процентных пунктов.

Иными словами, восстановление, повышающее устойчивость к потрясениям, не только сохранит жизни людей, но и приведет к повышению уровня жизни, созданию более качественных рабочих мест и расширению возможностей для всех.

Для этого меры налогово-бюджетной и финансовой политики должны ставить во главу угла инвестиции в людей, инфраструктуру и механизмы адаптации.

Расширение прав и возможностей

Инвестиции в здравоохранение и образование могут принести значительную отдачу для экономического роста, производительности, гендерного равенства и уровня жизни. Однако инвестиции в людей также критически важны для повышения устойчивости.

Физически устойчивые люди тратят меньше средств на лечение и в случае болезни быстрее возвращаются к работе или учебе.

Разумеется, залогом хорошего здоровья является хорошее питание. Когда происходит климатическое потрясение, доступ к достаточному количеству безопасных для здоровья и питательных продуктов* является необходимым условием для выживания. В этой области более действенное информирование о последствиях изменения климата может помочь странам сохранить уровни производства сельскохозяйственной продукции. Например, в Чаде фермеры повышают влагоудержание почвы посредством новых методов сбора дождевой воды.

Доступ к новым технологиям может помочь фермерам и врачам. В ноябре прошлого года Сьерра-Леоне открыла новый коридор для беспилотных летательных аппаратов, первый в Западной Африке, в целях наблюдения за условиями для сельского хозяйства и обеспечения быстрой доставки лекарств. Улучшение систем мобильной связи означает лучший доступ к системам раннего предупреждения и информации о погоде (хотя бы в форме простых голосовых сообщений), что позволяет сделать сельское хозяйство более производительным и рациональным с точки зрения климата.

Но инвестиции в людей не сводятся лишь к поиску способов более эффективного выполнения существующих работ. Их цель также — формирование новых, более качественных рабочих мест. В связи с этим жизненно важно инвестировать в развитие цифровых навыков.

Наш анализ показывает, что компании в регионе, подключенные к цифровым системам, имеют в среднем в восемь раз больше сотрудников и создают более квалифицированные места с работой на полную ставку. Кроме того, расширение использования интернета сопровождается увеличением доли женщин, занятых в секторе услуг — прирост занятости в сфере услуг среди женщин в два с половиной раза больше, чем среди мужчин.

Совершенствование инфраструктуры

Хорошая инфраструктура является стержнем любой здоровой и устойчивой экономики. Вместе с тем, в регионе, уже крайне нуждающемся в крупномасштабных инфраструктурных инвестициях, еще большее значение приобретают такие инвестиции в инфраструктуру, которые являются разумными, экологически безопасными и инклюзивными.

Пандемия, по-видимому, создает предпосылки для ускорения цифровых преобразований в странах Африки к югу от Сахары, но это не произойдет само по себе. Для этого требуются значительные инвестиции в инфраструктуру — как традиционную инфраструктуру, поддерживающую цифровые технологии (включая более надежное электроснабжение), так и готовую к цифровизации инфраструктуру информационных технологий.

Почти все страны региона, за немногими исключениями, соединены с внешним миром подводными кабелями или трансграничными наземными линиями. Тем не менее, еще много предстоит сделать для улучшения доступа к цифровым технологиям в самих странах и преодоления растущего гендерного разрыва.

В то же время, странам, испытывающим разрушительные последствия климатических явлений, требуется больше инвестиций в инфраструктуру, устойчивую к погодным воздействиям. Например, порт Бейра в Мозамбике — крупный региональный торговый и транспортный узел — оба раза после двух следующих друг за другом циклонов возобновлял работу в течение нескольких дней благодаря обширным дренажным системам и качественно построенным зданиям и дорогам.

Цифровые технологии и климатически устойчивая инфраструктура могут дополнять друг друга. Пятая часть электроэнергии в Африке к югу от Сахары производится на гидроэлектростанциях, которые подвержены риску засух, поэтому нам необходимо активизировать усилия по диверсификации источников электроэнергии в долгосрочной перспективе.

Это означает переход к другим возобновляемым источникам энергии, таким как солнечные и ветровые. Такой переход поможет снизить выбросы углерода, расширить электрификацию и создать рабочие места. В Кении правительство расширило доступ к электроснабжению с 40 до 70 процентов населения в значительной мере за счет использования малых, автономных электростанций, работающих на солнечной энергии. Дополнительное преимущество состоит в том, что модель мобильных денег с оплатой по фактическому потреблению делает эту инициативу доступной и легко расширяемой; кроме того, она создала в 10 раз больше рабочих мест, чем традиционные предприятия коммунального обслуживания.

Укрепление механизмов адаптации

В период после потрясения социальная помощь и доступ к финансированию, в числе прочих факторов, служат буфером, помогающим людям и предприятиям справиться с его последствиями. Они компенсируют потери доходов, позволяя домохозяйствам сглаживать потребление и приобретать товары первой необходимости, такие как продукты питания, и создают возможности для продолжения деятельности предприятий.

Хорошим примером является программа по обеспечению производственной безопасности в Эфиопии, предоставляющая экстренные денежные трансферты домохозяйствам, которые испытывают нехватку продовольствия. Благодаря требованию использования получателями банковских счетов обеспечено быстрое получение трансфертов и улучшился доступ к финансовым услугам.

Расширение доступа к финансированию помогает домохозяйствам с низкими доходами и малым предприятиям лучше справляться с потрясениями. Это также помогает домохозяйствам самостоятельно расширять свои возможности, вкладывая средства в здравоохранение, образование и т. д., а предприятиям — инвестировать в производительные проекты.

Там, где внедрение цифровых технологий способствует разработке более действенной политики и улучшению экономических показателей, от нее могут выиграть все.

Правительства также пользуются ведущей ролью региона во внедрении «мобильных денег», чтобы оказывать оперативную поддержку домашним хозяйствам и предприятиям, содействуя при этом социальному дистанцированию. Например, программа социальной защиты НОВИССИ в Того использует мобильные деньги и электронные переводы денежных средств для поддержки работников неформального сектора, пострадавших от COVID-19.

Ясно одно: достичь устойчивого восстановления в странах Африки к югу от Сахары, как и в других регионах, будет нелегко.

Во-первых, это потребует больших затрат. Точно оценить величину расходов непросто ввиду взаимодополняющего характера инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру и меры политики. Но в предстоящие годы эта сумма, несомненно, составит сотни миллиардов долларов.

Между тем, кризис COVID-19, без сомнения, подрывает и без того ограниченные бюджетные возможности стран региона. Еще до кризиса государственный долг большинства стран рос быстрыми темпами.

Во-вторых, это потребует глубоких реформ. При всей значимости внешней поддержки, она не будет ни эффективной, ни достаточной без устранения вызванных мерами политики искажений, которые препятствуют частным инвестициям, и укрепления системы управления государственными финансами. Также настоятельно необходимо увеличить мобилизацию внутренних доходов, и цифровизация может способствовать этому за счет повышения эффективности сбора доходов.

В-третьих, жизненно важна поддержка со стороны международного сообщества. Необходимо будет активизировать меры по облегчению задолженности, финансированию и развитию потенциала. МВФ поддерживает процесс восстановления в странах Африки к югу от Сахары с использованием всех трех каналов*. И мы, несомненно, будем делать еще больше в предстоящие годы.

Как мы отметили в начале статьи, процитировав высказывание Нельсона Манделы, главное — подниматься после сокрушительных ударов.

Суть в том, что инвестирование в более устойчивое будущее экономически более эффективно, чем многократная ликвидация ущерба после кризисов или стихийных бедствий.

Это должно быть мерой сегодняшнего успеха — содействие переходу к более «добродетельному кругу» и более устойчивому пути развития региона.

* – Информация по ссылке доступна на английском языке.

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Кристалина Георгиева

Абебе Аэмро Селассие — директор Департамента стран Африки МВФ. До этого он был помощником директора этого департамента. В МВФ он возглавлял деятельность групп, работающих по Португалии и ЮАР, а также руководил работой над «Перспективами развития региональной экономики» по странам Африки к югу от Сахары. Он также работал по Таиланду, Турции и Польше и по целому спектру вопросов политики. В 2006−2009 годах он был постоянным представителем МВФ в Уганде. До работы в МВФ г-н Селассие был сотрудником в правительстве Эфиопии.

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