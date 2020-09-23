В Грозном прошёл фестиваль, приуроченный к Международному дню студенческого спорта

Source: Russia Ministry of Sport

22 сентября в Грозном (Чеченская Республика) на центральной площади им. А. Кадырова состоялся культурно-спортивный фестиваль, приуроченный к Международному дню студенческого спорта.

Праздничное мероприятие посетили Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В рамках фестиваля прошли соревнования и показательные выступления студентов и учащихся по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, жиму штанги, карате. Зрители стали свидетелями прыжка парашютиста и мирового рекорда по горизонтальной стойке на двух пальцах. Для участников и гостей выступили танцевальные ансамбли и популярные эстрадные исполнители, были организованы файер-шоу и салют.

Олег Матыцин отметил, что Чеченская Республика является символом стабильности, мира, возрождения и уважения к традициям.

«Надеюсь, что сегодняшний праздник станет традицией и что многие спортивные мероприятия – российские и международные – придут на эту землю. И представители чеченского народа прославят свою Республику и нашу страну на международных соревнованиях», – сказал Министр.

«Меня очень радует, что современное поколение активно участвует в спортивной жизни, – подчеркнул Рамзан Кадыров. – Мы реализовали грандиозные проекты по развитию сферы спорта и физической культуры. Построили самые современные стадионы, спортшколы и клубы во всех районах, в каждом селе Республики. И как результат – победы наших спортсменов на всероссийских и мировых турнирах».

Фото: ИА «Грозный-информ»

Пресс-служба Минспорта России

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