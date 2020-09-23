В. Джабаров: Встреча Президента России с сенаторами была направлена на будущее нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал встречу Президента РФ с членами верхней палаты российского парламента.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области считает, что встреча главы государства с сенаторами была направлена на перспективу развития нашей страны.

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«По сути, это было новое Послание Президента РФ, в котором он говорил о том, что еще предстоит сделать. Это — программа действий для Федерального Собрания, в частности для Совета Федерации», — сказал Владимир Джабаров.

Президент снова обозначил, что в основе государственной политики находится решение социальных вопросов, улучшение качества и уровня жизни наших людей

По мнению сенатора, перед законодателями поставлено много задач, а глава государства показал ориентиры движения к их выполнению.

«Президент снова обозначил, что в основе государственной политики находится решение социальных вопросов, улучшение качества и уровня жизни наших людей», — заключил Владимир Джабаров.

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