В. Матвиенко: Важнейшими для нас будут законы, направленные на повышение качества жизни граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Президента России с сенаторами Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин провел встречу с сенаторами. В ходе своего выступления глава российского государства обозначил задачи органов законодательной и исполнительной власти на ближайший период.

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Президент РФ поблагодарил верхнюю палату парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики.

Глава государства отдельно отметил участие представителей Совета Федерации в подготовке поправок в Конституцию России. «Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы. Я знаю, что вы напрямую работали в своих регионах. Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики».

Владимир Путин напомнил, что существенно расширяются полномочия обеих палат парламента. «Возрастает роль Государственной Думы в формировании Правительства, Совета Федерации – в назначении руководителей силовых ведомств, Генерального прокурора и его заместителей, прокуроров субъектов Федерации. Во всяком случае, уважаемые коллеги, мы с вами делаем шаги в правильном направлении».

Изменения в Конституцию призваны обеспечить безусловное соблюдение законности и правопорядка, защиту интересов граждан, предпринимательских и других свобод, подчеркнул Президент РФ.

Первый пакет законопроектов для реализации новых положений Основного закона подготовлен, вчера он был направлен на рассмотрение Государственной Думы, сказал глава государства.

Предстоит качественное развитие всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России как правового социального государства

«Подчеркну: предстоит качественное развитие всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России как правового социального государства, затрагивают такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, вопросы занятости и оплаты труда, социальных гарантий. Обращаюсь к Правительству и парламенту: граждане страны стали настоящими соавторами Основного закона, обновленного Основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действие принятых поправок в своей повседневной жизни».

Все задачи, поставленные главой государства, найдут конкретное отражение в планах законодателей, отметила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин провел встречу с сенаторами Российской Федерации

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Президент России Владимир Путин провел встречу с сенаторами Российской Федерации

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Президент России Владимир Путин провел встречу с сенаторами Российской Федерации

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Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин провел встречу с сенаторами Российской Федерации

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Президент России Владимир Путин провел встречу с сенаторами Российской Федерации

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Президент России Владимир Путин провел встречу с сенаторами Российской Федерации

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Сейчас по‑новому, совершенно на ином уровне в обществе сформировался запрос на стабильность, сказала глава СФ. «Люди хотят, чтобы мир вокруг них – семья, работа, дом — не подвергался разрушению, был понятен, правила и условия жизни – стабильны и привычны. И это подтверждает и общероссийское голосование по Конституции, и недавно прошедшие выборы».

Жизнь подтвердила своевременность и актуальность инициированных Президентом РФ поправок в Конституцию, поддержанных большинством граждан, сказала Валентина Матвиенко.

«Мы получили по‑настоящему народную, подлинную, национальную Конституцию. Главное, что в Конституции, что называется, забетонированы суверенитет, статус социального государства и те непреходящие ценности, которые объединяют и делают нас сильнее».

Мы получили по‑настоящему народную, подлинную, национальную Конституцию

Наша страна достойно прошла через испытание коронавирусом, отметила глава верхней палаты. «Система здравоохранения сумела адаптироваться к новым вызовам. Экономика выдержала. Политическая система показала свою эффективность. Были приняты своевременные беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми — так называемый «социальный пакет Путина», медиков, учителей, социальных работников, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, системная поддержка малого и среднего бизнеса, в целом, реального сектора экономики».

В это напряжённое время удалось сохранить социальную стабильность и доверие между государством и обществом, считает Валентина Матвиенко.

Предназначение бюджета, который будет приниматься на ближайшие три года, – развитие страны и забота о её гражданах, подчеркнула Председатель СФ. «За каждой цифрой, за каждой строчкой в бюджете стоят конкретные люди, которые рассчитывают на своё государство, ждут от него реальных шагов по улучшению их жизни. Очень важна сбалансированность региональных бюджетов».

Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям, сказала Валентина Матвиенко. «Важнейшими для нас также будут законы, направленные на повышение качества жизни граждан», — подчеркнула спикер СФ.

На фоне продолжающегося давления на нашу страну в ходе выступления на Генассамблее ООН Президент РФ призвал к объединительной повестке, диалогу, глобальному сотрудничеству, интеграции «в интересах всех», уходу от экономических ограничений к комплексным договорённостям в сфере мировой безопасности, сказала глава СФ. «Уверена, что это выступление получит широкий международный резонанс».

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