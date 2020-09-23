В. Матвиенко: Выступление Президента России перед сенаторами стало посланием всем гражданам и органам власти

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ прокомментировала итоги встречи членов верхней палаты парламента с главой российского государства.

В ходе встречи с сенаторами Президент России ясно дал понять, что меры поддержки людей, семей с детьми, будут сохранены, социальные вопросы продолжают оставаться ключевым приоритетом государства.

Об этом сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга комментируя итоги встречи сенаторов с Президентом РФ.

Смотрите также

«Пандемия сказалась на темпах развития экономики. Самый острый этап мы прошли, и прошли его достойно. Главное, что были сохранены приоритеты макроэкономической политики, социальная стабильность. Сегодня мы говорим о посткоронавирусном развитии России – и экономики, и общества, социальной защите наших граждан, сохранении дополнительных выплат».

Отмечая важность встречи, Валентина Матвиенко сказала, что это было послание стране, послание гражданам, всем органам власти, оно было сделано очень своевременно.

Президент РФ озвучил основные направления экономического развития. Ставка будет сделана на более динамичное развитие и диверсификацию экономики

Выступление главы государства задает оптимистичный настрой, сказала Валентина Матвиенко. «Президент РФ озвучил основные направления экономического развития. Ставка будет сделана на более динамичное развитие и диверсификацию экономики. Поддержку получат основные отрасли, малый и средний бизнес. Большое внимание уделяется занятости населения. Президентом поставлены четкие задачи, для того, чтобы справиться с этой проблемой».

Это важно для демографии, для уровня и качества жизни наших граждан, подчеркнула Валентина Матвиенко.

Меры поддержки, сказала глава СФ, будут отражены в трехлетнем бюджете, на это будут предусмотрены соответствующие средства.

По ее словам, сегодня есть вопросы, связанные со сбалансированностью региональных бюджетов, достижением национальных целей в субъектах РФ, выстраиванием единой эффективной системы публичной власти. «Все это предмет совместной, очень серьезной работы».

Обновленная Конституция возложила на парламент серьезную ответственность по своевременному принятию всех законодательных актов, направленных на адаптацию нашего законодательства к новым конституционным реалиям. Сенаторы к этому готовы, сказала Валентина Матвиенко.

MIL OSI